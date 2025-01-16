На вооружении армии Судана замечены шведские РПГ, предположительно поставленные с Украины

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах, опубликованных одним из подразделений вооруженных сил Судана, можно увидеть несколько довольно редких противотанковых гранатометов Pansarskott m/86 AT4 шведского производства. Вероятнее всего, эти гранатометы поставлены в Судан с Украины, власти и военное руководство которой, как известно, не гнушаются перепродажей поставляемых Западом вооружений.

В 2022 году Киеву было поставлено около 22 тысяч как шведской оригинальной версии АТ4, так и американской модификации этого РПГ М136. Гранатометы этого типа стали одним из наиболее массовых РПГ в украинской армии.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Разработка Pansarskott m/86 продолжалась с 1981 по 1986 годы. На вооружение шведской армии гранатомет поступил в 1987 году под кодом AT4. Этот РПГ является развитием концепции 60-х годов Pskott m/68. В середине 1980-х годов AT4 был принят на вооружение армии США, для чего в Швеции было налажено массовое производство вооружений этого типа.

Pansarskott m/86 AT4 способны поражать автомобили и легкую бронетехнику, не оснащенную динамической защитой, однако практически бесполезны против современных танков. Тем не менее, АТ4 стал одним из наиболее массовых гранатометов на вооружении ВСУ, при этом, по некоторым данным, опередив советские РПГ-7, запасы которых на Украине изрядно истощились. Неудивительно, что какую-то часть из больших запасов АТ4 предприимчивые и не отягощенные какими-либо принципами украинские чиновники продали за рубеж.