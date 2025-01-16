Алжир планирует приобрести судно комплексного снабжения LSS на базе итальянского проекта Vulcano

Новый итальянский корабль комплексного снабжения А 5335 Vulcano типа Logistic Support Ship (LSS) (справа) и планируемый к списанию из состава ВМС Италии старый корабль комплексного снабжения A 5327 Stromboli (слева). Специя, 19.04.2021.

ЦАМТО, 15 января. Минобороны Италии объявило о предварительном соглашении с Алжиром на строительство судна комплексного снабжения (Logistic Support Ship – LSS) на базе проекта корабля Vulcano (А-5335), построенного Fincantieri для итальянских ВМС.

Как сообщает Infodefensa.com, соглашение было достигнуто на совместной комиссии XV заседания комитета Италия-Алжир под председательством исполняющей обязанности генерального секретаря обороны и национального директора по вооружениям Луизы Риккарди с итальянской стороны и генерального секретаря Минобороны Алжира генерал-майора Мохамеда Салаха Бенбича.

В ходе переговоров основное внимание уделялось сотрудничеству в области военной техники с особым акцентом на развитие оборонной промышленности обеих стран. Итальянская сторона подтвердила намерение оказать поддержку алжирским коллегам путем обмена технологическими и промышленными "ноу-хау" в судостроительных проектах.

По информации Минобороны Италии, на заседании был детально обсужден вопрос о сотрудничестве в рамках программы приобретения Алжиром судна материально-технического обеспечения на базе корабля Vulcano. Параллельно стороны обсудили вопрос, касающийся развития и расширения алжирской судостроительной верфи Аннаба на восточном побережье страны для строительства надводных боевых кораблей длиной до 50 м.

Еще одним обсуждавшимся на встрече проектом стало производство в Алжире авиатехники итальянской разработки. В связи с этим было подчеркнуто, что "необходимо немедленно начать промышленную фазу сборки вертолетов AW-139".

Как отмечает Defensa.com, Алжир стал одним из основных поставщиков газа в Европу, в том числе в Италию, что стало стимулом для укрепления двусторонних отношений.

Vulcano – это 193-метровое судно комплексного снабжения (LSS), построенное по заказу ВМС Италии. Строительство корабля началось в феврале 2016 года на верфи Fincantieri в Рива-Тригосо на северо-западе страны. В 2019 году этот проект был взят за основу для постройки аналогичных судов для ВМС Франции. Строительство осуществляется на верфи Chantiers de l'Atlantique в Сен-Назере в сотрудничестве с Naval Group.