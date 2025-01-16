И на старуху бывает проруха (Myśl Polska, Польша)

MP: война с Ираном станет для США катастрофой

Акцент внешней политики США смещается с Украины на Иран, пишет MP. Это делается в рамках помощи Израилю по устранению предполагаемой иранской угрозы. Нацелившись на войну с Ираном, Трамп надеется решить сразу несколько проблем. Однако последствия этого шага станут для США катастрофой.

Эугениуш Зинкевич

На рубеже первого и второго десятилетий XXI века в Интернете появлялись карты раздела Сирии между Израилем и Турцией. С учетом сирийских территорий, незаконно эксплуатируемых нефтяным бизнесом США, в этом раскладе появляется и третий игрок — Америка. То есть, де-факто речь идет о разделе страны на три части.

8 декабря прошлого года Сирия была разделена между этими тремя субъектами. Примерно так, как это было представлено на циркулирующих в Интернете картах.

С Украины на Ближний Восток

В настоящее время акцент внешней политики США с Украины смещается на Иран. Это делается в рамках помощи Израилю по устранению предполагаемой иранской угрозы. Предлогом для американской военной интервенции в Иран является ядерная программа Тегерана, якобы угрожающая Израилю. Реальная же причина — стремление нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удержаться у власти и расширить свое государство до библейских границ Древнего Израиля. В этом он похож на лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, желающего воссоздать Османскую империю. Нетаньяху использует для этого второе пришествие во власть в США Дональда Трампа, который всегда способствовал реализации израильских планов.

Четыре зайца

Выбрав военный вариант решения иранского вопроса, Дональд Трамп может убить одним выстрелом сразу четырех зайцев. Так Трампу, во-первых, удастся заручиться поддержкой "глубинного государства", которое по большей части состоит из влиятельной и богатой американской еврейской диаспоры. Во-вторых, обеспечить новые заказы для американского ВПК. В-третьих, это ослабление китайской экономики, поскольку Иран является крупным поставщиком нефти для Китая. Вооруженный конфликт с Ираном помешает осуществлять поставки этого сырья на китайские нефтеперерабатывающие заводы, что создаст проблемы для китайской экономики. И в-четвертых, война с Ираном поможет США отвлечь внимание от поражения американцев на Украине и максимально незаметно выйти из этого конфликта.

Тегеран – Москва

И Россия, и Иран готовятся к этой войне. И делают это согласованно. На этой неделе, 17 января, запланировано подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией, в рамках которого Россия предоставит Ирану российскую технологию по точному наведению производимых Ираном ракет.

Планируется начать "поставки первых образцов современного вооружения иранского военно-промышленного комплекса на полигоны и в строевые части Зенитно-ракетных войск ВКС и РВиА России. (…) Очевидно, что данные образцы пройдут опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО, по итогам которой иранские и российские специалисты обновят программное обеспечение СУО комплексов в соответствии с особенностями украинского ТВД. В частности, ОТРК / РСЗО "Fath-360" могут получить обновления по части загрузки в инерциально-навигационные системы тактических ракет новых алгоритмов, предусматривающих выполнение противозенитных манёвров, а также реализацию больших углов пикирования на терминальных отрезках траекторий. Дальность действия ракет "Fath-360" достигает 120 км, при максимальной скорости полёта 4300 - 4700 км/ч и 2900 - 2500 км/ч на терминальных отрезках траекторий. Данные комплексы отлично дополнят тульские РСЗО "Торнадо-С". Шестиканальные ЗРК "Arman", являющиеся более совершенной модификацией 15th Khordad и оснащаемые многофункциональной РЛС/РЛС обнаружения и ЦУ Najm-804 на базе АФАР, либо ПФАР-радаром Joshan (обнаруживают цели с ЭОП 0,1 кв. м на удалении 80 км, с ЭОП 0,05 кв. м - 60 км и с ЭОП 3 кв. м - 200 км) могут получить программные обновления СУО по части новых алгоритмов для перехвата реактивных снарядов GMLRS и ОТБР ATACMS. Имеющиеся МРЛС Najm-804 обеспечивают захват 227-мм управляемых реактивных снарядов M31A2 GMLRS на дистанции до 65 км. ЗРК "Arman" оснащён 4,5 - 5,1-маховыми зенитными ракетами Sayyad-3F с радиусом действия 120 км и высотой перехвата порядка 27 - 31 км, и может рассматриваться в качестве дополнения ЗРК "Бук-М3" и С-350А "Витязь" для увеличения суммарных целевой канальности и огневой производительности смешанных зенитно-ракетных бригад на ракетоопасных направлениях".

На пути к глобальному конфликту

Стоит обратить внимание на мнение американского эксперта Скотта Риттера, бывшего американского морпеха-разведчика, бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке. В своем последнем выступлении (от 7 января 2025 года) он, в частности, говорит, что война с Ираном станет для США катастрофой, поскольку она приведет к глобальному кризису, последствия которого сложно прогнозировать. Кроме того, в случае угрозы Иран всего за несколько дней может произвести ядерное оружие (и, добавим, оснастить имеющиеся в его распоряжении ракеты ядерными боеголовками!).

Проигрыш Украины

Очень рекомендую ознакомиться с интервью (от 4 января 2025 года) бывшего руководителя спецслужбы "Натив", израильского генерала Якова Кедми, которое он дал болгарскому журналисту. Кедми дает свою оценку ходу российской специальной военной операции на Украине и прогнозирует ее исход — крайне неблагоприятный для Украины и ее главного "промоутера", то есть для НАТО под эгидой США. С учетом всего вышесказанного, политику Соединенных Штатов можно охарактеризовать, перефразируя известную поговорку: "И на старуху бывает проруха".