Войти
РИА Новости

Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира

103
0
0
Зенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив США.

В рамках рейтинга для вычисления индекса военной мощи 145 стран мира оцениваются более 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другое.

Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower

Источник изображения: © Global Firepower

Лидерами нынешнего рейтинга стали США, Россия заняла вторую строчку списка, за ней следуют Китай, Индия и Южная Корея. Лидирующая пятерка стран не изменилась с предыдущего года, отмечается в рейтинге.

В первую десятку также вошли Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина замыкает вторую десятку рейтинга.

Global Firepower также с 2024 года представил рейтинг военно-морских сил 47 стран мира по тоннажу. Согласно ему, ВМФ России находится на третьем месте в мире, уступая только США и Китаю.

Global Firepower (GFP) — рейтинг, который составляется с 2005 года. Входит в сеть Military Factory, которая предоставляет данные о вооружении стран мира.

Ранее в октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По оценке журнала, второе место по военной мощи занимает армия США, третье — армия Израиля. Армия Украины заняла восьмую строчку рейтинга.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Индия
Италия
Китай
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Южная Корея
Япония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 01:34
  • 1
ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса
  • 16.01 01:28
  • 7008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 01:15
  • 156
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 23:27
  • 0
Ответ на "Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав"
  • 15.01 18:07
  • 1
Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T
  • 15.01 17:53
  • 1
Т-62М для СВО: чем они превосходят "афганские" варианты танка
  • 15.01 17:48
  • 1
Уникальная разработка Госкомвоенпрома Республики Беларусь успешно проходит испытания
  • 15.01 17:39
  • 1
«Козырьки», дроны и дымовая завеса: НОАК учится прорывать укрепрайоны при противодействии БПЛА
  • 15.01 16:04
  • 0
Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции
  • 15.01 11:27
  • 0
Будут ли приглашены на «Запад-2025» западные наблюдатели?
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.