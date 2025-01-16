Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира

Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив США.

В рамках рейтинга для вычисления индекса военной мощи 145 стран мира оцениваются более 60 факторов, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другое.

Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower Источник изображения: © Global Firepower

Лидерами нынешнего рейтинга стали США, Россия заняла вторую строчку списка, за ней следуют Китай, Индия и Южная Корея. Лидирующая пятерка стран не изменилась с предыдущего года, отмечается в рейтинге.

В первую десятку также вошли Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина замыкает вторую десятку рейтинга.

Global Firepower также с 2024 года представил рейтинг военно-морских сил 47 стран мира по тоннажу. Согласно ему, ВМФ России находится на третьем месте в мире, уступая только США и Китаю.

Global Firepower (GFP) — рейтинг, который составляется с 2005 года. Входит в сеть Military Factory, которая предоставляет данные о вооружении стран мира.

Ранее в октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По оценке журнала, второе место по военной мощи занимает армия США, третье — армия Израиля. Армия Украины заняла восьмую строчку рейтинга.