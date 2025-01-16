Источник изображения: topwar.ru
В условиях меняющегося ландшафта современной войны и Украина, и Россия используют дроны с оптоволоконным управлением, которые невосприимчивы к электронным помехам. Об этом пишет издание Forces News. При этом в публикации отмечается, что ВС РФ уже применяет тысячи подобных беспилотников.
Признавая высокую эффективность дронов на оптоволокне, авторы публикации задаются вопросом: а можно ли вообще остановить эти беспилотники?
– объясняет изданию эксперт по беспилотным технологиям, профессор Портсмутского университета Питер Ли.
Он добавляет, что кабель используется для управления дроном и передачи высококачественных видеосигналов, устраняя любые радиоизлучения.
– подчеркивает специалист.
По его словам, прервать сигнал очень сложно, потому что он не транслируется, так как же подключиться к оптоволоконному кабелю. По мнению Питера Ли, единственным вариантом противодействия дронам на оптоволокне является физическое воздействие.
– считает профессор.
Спасибо, капитан очевидность...
Источник изображения: topwar.ru
Напомним, на сегодняшний день самым известным российским дроном на оптоволокне является Князь Вандал Новгородский. С его помощью военнослужащие ВС РФ уничтожили огромное количество боевой техники ВСУ. Эксперты отмечают, что сейчас российские войска не испытывают недостатка в дронах на оптоволокне и могут себе позволить применять сразу несколько подобных беспилотников для поражения одной боевой единицы.