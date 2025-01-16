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Военное обозрение

Западный профессор назвал способ противодействия дронам на оптоволокне

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Источник изображения: topwar.ru

В условиях меняющегося ландшафта современной войны и Украина, и Россия используют дроны с оптоволоконным управлением, которые невосприимчивы к электронным помехам. Об этом пишет издание Forces News. При этом в публикации отмечается, что ВС РФ уже применяет тысячи подобных беспилотников.

Признавая высокую эффективность дронов на оптоволокне, авторы публикации задаются вопросом: а можно ли вообще остановить эти беспилотники?

Принцип работы оптоволоконного дрона довольно прост: возьмите стандартный дрон с видом от первого лица и прикрепите к корпусу катушку оптоволоконного кабеля. Он не обеспечивает питание – оно по-прежнему поступает от аккумуляторов

– объясняет изданию эксперт по беспилотным технологиям, профессор Портсмутского университета Питер Ли.

Он добавляет, что кабель используется для управления дроном и передачи высококачественных видеосигналов, устраняя любые радиоизлучения.

Вес оптоволоконного кабеля немного сокращает время полёта и полезную нагрузку, но эти дроны всё равно могут пролететь более 20 км вглубь вражеских позиций и оставаться в воздухе около 20 минут

– подчеркивает специалист.

По его словам, прервать сигнал очень сложно, потому что он не транслируется, так как же подключиться к оптоволоконному кабелю. По мнению Питера Ли, единственным вариантом противодействия дронам на оптоволокне является физическое воздействие.

Разорвать разъём, с помощью которого кабель присоединяется к дрону, – это действительно единственный способ

– считает профессор.

Спасибо, капитан очевидность...

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, на сегодняшний день самым известным российским дроном на оптоволокне является Князь Вандал Новгородский. С его помощью военнослужащие ВС РФ уничтожили огромное количество боевой техники ВСУ. Эксперты отмечают, что сейчас российские войска не испытывают недостатка в дронах на оптоволокне и могут себе позволить применять сразу несколько подобных беспилотников для поражения одной боевой единицы.

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