Германия передаст Украине еще 60 ЗУР для ЗРК IRIS-T

ЦАМТО, 15 января. Германия в ближайшее время передаст Украине еще 60 ЗУР для ЗРК IRIS-T, сообщило агентство DPA.

"Германия в ближайшее время предоставит Украине еще 60 ракет для системы ПВО IRIS-T", – цитирует "РИА Новости" сообщение DPA.

По данным DPA, поставка будет осуществляться из запасов бундесвера и является результатом правительственных переговоров министра обороны Бориса Писториуса в Киеве. Общая стоимость планируемых к передаче Киеву ЗУР составляет около 60 млн. евро.

Ранее Министерство обороны ФРГ сообщало, что Германия передаст Украине в 2025 году еще шесть ЗРК IRIS-T, а также около 50 ЗУР к ним.