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ЦАМТО

Rheinmetall поставит ВС Германии мобильные пункты оказания медицинской помощи

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Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall.
Источник изображения: © AP Photo / Martin Meissner

ЦАМТО, 15 января. Немецкая компания Rheinmetall объявила о получении от Федерального ведомства по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) заказа на поставку в общей сложности до 120 мобильных пунктов оказания медицинской помощи для ВС Германии.

Контракт будет оформлен в январе 2025 года. Точная стоимость заказа не раскрывается, но заявлено, что она составляет двузначную сумму в миллионах евро.

Поставка первых десяти защищенных от обстрела из стрелкового оружия и шести незащищенных медицинских пунктов запланирована на период с 2025 по 2027 гг.

Контракт включает опцион на поставку еще 104 бронированных и небронированных пунктов оказания медицинской помощи, а также проведение соответствующего обучения личного состава.

Высокомобильные станции медицинской помощи будут использоваться медицинской службой ВС Германии для оказания хирургической и другой неотложной помощи личному составу Вооруженных сил. При необходимости системы могут быть развернуты и свернуты в кратчайшие сроки.

В состав каждой системы входят кондиционер, электрогенератор и контейнер для экстренного хирургического вмешательства, новейшее медицинское оборудование. Медицинские пункты являются частью системы модульных медицинских учреждений (MSE) ВС Германии.

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