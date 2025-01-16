ФСБ: Киев попытался подкупить военных РФ перед саммитом НАТО в 2023 году

Российский военнослужащий рассказал, что за сдачу позиций ему пообещали $1 млн и помочь уехать в Европу

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Главное управление разведки Минобороны Украины предприняло попытку подкупить российских военных для сдачи позиций под Горловкой перед саммитом НАТО осенью 2023 года, следует из распространенных ФСБ России материалов.

"Осенью 2023 года накануне очередного саммита НАТО нами была получена информация о попытках украинской военной разведки выйти на контакт с российскими военнослужащими, обороняющими позиции возле шахты им. Ю. А. Гагарина в районе населенного пункта Горловка в ДНР. Целями ГУР являлись их подкуп и склонение к сдаче занимаемых позиций за $1 млн", - сообщил на видео оперативный сотрудник ФСБ. После получения информации спецслужба включилась в работу. "На контакт с сотрудником украинской военной разведки вывели офицера ВС России, подчиненные которого якобы непосредственно обороняли нужный участок фронта. В ходе общения с представителем ГУР были обсуждены условия сдачи позиций. Разведчик в подтверждение серьезности своих намерений предложил в качестве аванса $100 тыс.", - рассказал оперативник.

В другом видеокомментарии российских военнослужащий сообщил, что сотрудник украинской разведки вышел на него в мессенджере и за вознаграждение в $1 млн и предложил сдать позиции. "Естественно, я бы этого не сделал. Мною было принято решение рассказать все командованию, и мы решили обыграть эту ситуацию в нашу пользу. Разведчику я сказал, что якобы я согласен, и он, заплатив мне аванс в $100 тыс., сказал, что после этого поможет мне уехать в Европу. И то, что город Горловка не является никаким стратегическим городом, а захват нужен для сугубо их внутренних политических игр, поснимать видео для их генералов и так далее", - сообщил военнослужащий.

В конце октября 2023 года Вооруженные силы Украины начали активные наступательные действия в районе шахты им. Гагарина, так как данная территория открывала выход к городским застройкам. Имеющиеся рядом терриконы являлись господствующими высотами в районе Горловки. Территории шахты и ртутного комбината в случае захвата противником открывали бы им идеальный плацдарм для полномасштабного наступления.