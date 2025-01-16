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ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса

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Как сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, завершен этап эскизного проектирования в рамках доработки и внедрения отечественной судостроительной САПР тяжелого класса.

Разработчиком выступает АО "СИСОФТ РАЗРАБОТКА". Проект САПР реализуется для решения задачи импортозамещения иностранного ПО и обеспечения предприятий отечественной судостроительной отрасли современными технологиями проектирования и технологической подготовки производства. При этом учитываются требования безопасности информации, отметили в пресс-службе ОСК.

Судостроительная САПР тяжелого класса

ОСК


Проект реализуется в соответствии с техническим заданием, разработанным ОСК и участниками пилотной зоны развертывания САПР: ЦКБ МТ "Рубин", ЦМКБ "Алмаз", СПМБМ "Малахит", КБ "Вымпел", ПСЗ "Янтарь", АО "Адмиралтейские верфи".

"Успешность проекта обеспечивается существующим научно-техническим заделом отрасли, заделом программных решений и опытом АО "СИСОФТ РАЗРАБОТКА", взаимодействием разработчика и специалистов пилотной зоны, активным участием профильных ФОИВ и ИЦК "Судостроение", реализацией проекта в соответствии с действующими национальными и отраслевыми стандартами в предметных областях судостроения, информационных технологий и создания автоматизированных систем", – заключили в пресс-службе ОСК.

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Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
ИТ
1 комментарий
№1
16.01.2025 01:34
Будет ли он в общем пользовании ?
0
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