Американская пресса назвала четыре причины желания США купить Гренландию

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У Вашингтона есть как минимум четыре причины купить Гренландию, если бы она была выставлена на продажу. Об этом в статье для издания The Conversation пишет преподаватель Школы международных исследований Вашингтонского университета Скотт Л. Монтгомери. Он отмечает, что интерес Трампа к Гренландии не нов. Впервые он выразил заинтересованность в этой территории в 2019 году, но это так и не привело ни к каким действиям.

Самые ценные природные ресурсы Гренландии – это обширные запасы полезных ископаемых, которые обладают реальным потенциалом для развития экономики. Обнаруженные месторождения включают драгоценные металлы, такие как золото и платина, ряд цветных металлов – цинк, железо, медь, никель, кобальт и уран – и редкоземельные элементы, в том числе неодим, диспрозий и празеодим

– называет Монтгомери первую причину.

Он добавляет, что запасы редкоземельных элементов в Гренландии особенно значительны. Эти элементы необходимы не только для аккумуляторных, солнечных и ветряных технологий, но и для военного применения.

В качестве второй причины, почему США так заинтересованы в приобретении Гренландии, специалист называет давний интерес Китая к острову.

В 2015 году министр финансов и внутренних дел Гренландии Виттус Куяукицок посетил Китай, чтобы обсудить возможные инвестиции в горнодобывающую промышленность, гидроэнергетику, портовую и другую инфраструктуру. Одна компания, China Communications Construction Company, подала заявку на строительство двух аэропортов: одного в столице Нуук, другого в Илулиссате. Другая китайская компания, General Nice Group, предложила приобрести заброшенную датскую военно-морскую базу на северо-востоке Гренландии, а Китайская академия наук попросила построить постоянный исследовательский центр и наземную спутниковую станцию недалеко от Нуука

– напоминает автор публикации.

По его словам, ничто из этого не устраивало первую администрацию Трампа, которая оказывала давление на Данию, чтобы убедить правительство Гренландии в нежелательности значительного официального присутствия Китая на острове. В итоге датчане и гренландцы подчинились требованиям США.

Скотт Л.Монтгомери отмечает, что и у самих Штатов имеется давний интерес к этому острову. И это является третьей причиной сегодняшних заявлений Трампа.

В начале 1950-х годов США построили авиабазу Туле в 750 милях (около 1200 километров) к северу от Полярного круга. Первоначально она была базой раннего предупреждения о ракетном нападении и радиосвязи, а в 2020 году была передана недавно созданным Космическим силам США и в 2023 году переименована в военно-космическую базу Питуффик

– разъясняет ученый.

Он подчеркивает, что Питтуффик, самый северный военный объект США, оснащён обновлёнными радарами и системами слежения для предупреждения о ракетном нападении, защиты и космического наблюдения, а также для управления спутниками. Помимо поддержки научных исследований, проводимых в Арктике, база предназначена для усиления военного потенциала в Арктическом регионе как для США, так и для их союзников.

Наконец, четвертой причиной Монтгомери называет выгодное географическое расположение Гренландии. Остров расположен между Северным морским путём и Северо-Западным проходом – двумя арктическими судоходными маршрутами, значение которых растёт по мере сокращения площади морского льда.

Источник изображения: topwar.ru

Примерно к 2050 году, вероятно, откроется Трансполярный морской путь через центральную часть Северного Ледовитого океана, проходящий вдоль восточных берегов Гренландии. Кроме того, остров является основой претензий Дании на суверенитет над Северным полюсом, которым противостоят претензии России и Канады

– считает специалист.

Подводя итог, и признавая обоснованность территориальных притязаний Вашингтона с точки зрения интересов США, Скотт Монтгомери отмечает, что недавние комментарии Трампа могут привести к совершенно иному результату, если побудят премьер-министра Гренландии Муте Эгеде предложить провести в 2025 году референдум о независимости Гренландии.