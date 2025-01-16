Американская пресса назвала четыре причины желания США купить Гренландию

Источник изображения: topwar.ru
У Вашингтона есть как минимум четыре причины купить Гренландию, если бы она была выставлена на продажу. Об этом в статье для издания The Conversation пишет преподаватель Школы международных исследований Вашингтонского университета Скотт Л. Монтгомери. Он отмечает, что интерес Трампа к Гренландии не нов. Впервые он выразил заинтересованность в этой территории в 2019 году, но это так и не привело ни к каким действиям.
– называет Монтгомери первую причину.
Он добавляет, что запасы редкоземельных элементов в Гренландии особенно значительны. Эти элементы необходимы не только для аккумуляторных, солнечных и ветряных технологий, но и для военного применения.
В качестве второй причины, почему США так заинтересованы в приобретении Гренландии, специалист называет давний интерес Китая к острову.
– напоминает автор публикации.
По его словам, ничто из этого не устраивало первую администрацию Трампа, которая оказывала давление на Данию, чтобы убедить правительство Гренландии в нежелательности значительного официального присутствия Китая на острове. В итоге датчане и гренландцы подчинились требованиям США.
Скотт Л.Монтгомери отмечает, что и у самих Штатов имеется давний интерес к этому острову. И это является третьей причиной сегодняшних заявлений Трампа.
– разъясняет ученый.
Он подчеркивает, что Питтуффик, самый северный военный объект США, оснащён обновлёнными радарами и системами слежения для предупреждения о ракетном нападении, защиты и космического наблюдения, а также для управления спутниками. Помимо поддержки научных исследований, проводимых в Арктике, база предназначена для усиления военного потенциала в Арктическом регионе как для США, так и для их союзников.
Наконец, четвертой причиной Монтгомери называет выгодное географическое расположение Гренландии. Остров расположен между Северным морским путём и Северо-Западным проходом – двумя арктическими судоходными маршрутами, значение которых растёт по мере сокращения площади морского льда.
Источник изображения: topwar.ru
– считает специалист.
Подводя итог, и признавая обоснованность территориальных притязаний Вашингтона с точки зрения интересов США, Скотт Монтгомери отмечает, что недавние комментарии Трампа могут привести к совершенно иному результату, если побудят премьер-министра Гренландии Муте Эгеде предложить провести в 2025 году референдум о независимости Гренландии.