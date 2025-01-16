Советник Трампа: новая администрация США собирается превратить Тайвань в «дикобраза»

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После инаугурации избранного американского президента Белый Дом намерен приложить максимум усилий для сдерживания Китая. Поэтому он планирует ускорить поставки оружия и военной техники Тайваню.
Об этом в вашингтонском Институте мира заявил Майк Уолтц – будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.
Политик напомнил, что Тайбэй уже заплатил Соединенным Штатам 20 миллиардов долларов за вооружение, которое еще не получил.
- отметил он.
Уолтц заявил, что теперь американцам предстоит напряженная работа, чтобы выполнить свои обязательства перед властями острова как можно скорее.
- сказал помощник Трампа.
Он подтвердил, что новая администрация США собирается превратить Тайвань в «дикобраза». Для этого его следует снабдить таким вооружением, наличие которого заставит Китай отказаться от планов вторжения на остров, чтобы избежать слишком больших потерь.
Также Уолтц сообщил о планах Трампа продолжать укрепление партнерских связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Тайвань живет в режиме самоуправления с 1949 года, то есть одновременно с основанием в материковой части страны Китайской Народной Республики. Тогда к власти на острове пришли представители партии Гоминьдан, проигравшей в гражданской войне в Китае и возглавляемой Чан Кайши.