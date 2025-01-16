Советник Трампа: новая администрация США собирается превратить Тайвань в «дикобраза»

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После инаугурации избранного американского президента Белый Дом намерен приложить максимум усилий для сдерживания Китая. Поэтому он планирует ускорить поставки оружия и военной техники Тайваню.

Об этом в вашингтонском Институте мира заявил Майк Уолтц – будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

Политик напомнил, что Тайбэй уже заплатил Соединенным Штатам 20 миллиардов долларов за вооружение, которое еще не получил.

У нас невыполненных контрактов с ними на сумму свыше $20 млрд, они уже выплатили эти средства

- отметил он.

Уолтц заявил, что теперь американцам предстоит напряженная работа, чтобы выполнить свои обязательства перед властями острова как можно скорее.

Нам надо напряженно работать над тем, чтобы передать им то, за что они уже заплатили, в качестве меры сдерживания

- сказал помощник Трампа.

Он подтвердил, что новая администрация США собирается превратить Тайвань в «дикобраза». Для этого его следует снабдить таким вооружением, наличие которого заставит Китай отказаться от планов вторжения на остров, чтобы избежать слишком больших потерь.

Также Уолтц сообщил о планах Трампа продолжать укрепление партнерских связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тайвань живет в режиме самоуправления с 1949 года, то есть одновременно с основанием в материковой части страны Китайской Народной Республики. Тогда к власти на острове пришли представители партии Гоминьдан, проигравшей в гражданской войне в Китае и возглавляемой Чан Кайши.