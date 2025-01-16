Общий объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт ВиВТ на перспективу ЦАМТО оценивает в 417 млрд. долл.

ЦАМТО, 15 января. Общий объем "переходящих" потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец декабря 2024 года ЦАМТО оценивает в сумму 417,115 млрд. долл.

В расчете по каждой стране-импортеру учтены:

- завершившиеся тендеры по закупке ВиВТ, контракты с победителями которых в 2024 календарном году не подписаны;

- объявленные в 2024 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2024 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;

- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.

Все эти перспективные программы закупок учтены на основе данных, имевшихся по состоянию на конец декабря 2024 года.

В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений входят 73 страны (плюс НАТО как коллективный заказчик).

Первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений занимает Индия (с большим отрывом от остальных стран) – 77,749 млрд. долл. (18,64%).

Второе место по стоимостному объему "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений занимает Канада – 46,765 млрд. долл. (11,2%). Замыкает тройку лидеров Польша – 30,1 млрд. долл. (7,2%).

На эти три страны приходится 37% от всего объема потенциальных контрактов на импорт вооружений на ближайшую перспективу.

Места с 4 по 10 в рейтинге по "переходящим" потенциальным контрактам на ближайшую перспективу на импорт вооружений занимают Австралия – 25,870 млрд. долл., Италия – 14,879 млрд. долл., Саудовская Аравия – 12,397 млрд. долл., Румыния – 12,236 млрд. долл., ОАЭ – 11,7 млрд. долл., Малайзия – 10,891 млрд. долл. и Греция – 10,046 млрд. долл.

Первая десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 252,631 млрд. долл. (60,56%).

По стоимостному объему "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений на перспективу места во второй десятке распределились следующим образом: Филиппины – 10,008 млрд. долл., Южная Корея – 9,392 млрд. долл., Бразилия – 8,979 млрд. долл., Германия – 8,720 млрд. долл., Египет – 8,206 млрд. долл., Чехия – 7,458 млрд. долл., Великобритания – 7,030 млрд. долл., Перу – 6,482 млрд. долл., Индонезия – 6,375 млрд. долл. и Нидерланды – 5,766 млрд. долл.

Вторая десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 78,417 млрд. долл. (18,8%).

В третью десятку входят Португалия (5,736 млрд. долл.), Катар (4,7 млрд. долл.), Казахстан (4,628 млрд. долл.), Кувейт (4,197 млрд. долл.), Норвегия (около 4 млрд. долл.), Колумбия (3,851 млрд. долл.), Пакистан (3,3 млрд. долл.), Турция (3,2 млрд. долл.), Аргентина (3,180 млрд. долл.) и Япония (3,043 млрд. долл.).

Третья десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 39,835 млрд. долл. (9,55%).

На остальные страны приходится 46,232 млрд. долл. (11,08%).

Продолжение следует

Более подробный аналитический материал с большим количеством таблиц будет опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №1, 2025.