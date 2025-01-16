Деловой стиль 2.0: новые тренды в мужских костюмах

Мужская мода очень консервативна, особенно когда дело касается классических костюмов. До недавнего времени споры о регламентированной длине брюк и рукавов не утихали ни на минуту. Однако новое поколение дизайнеров и стилистов допускает гораздо больше вольностей в деловой этикет. Разберём основные вопросы, отношение к которым изменилось в последнее время.

Тенденция к упрощению

В сегодняшнем мире всё становится проще, это же касается и деловых костюмов. Современные бизнесмены всё чаще предпочитают костюмы кежуал обычной классике. И это неудивительно: комфортный крой, мягкий силуэт, возможность легко сочетать его с джемпером или поло – всё это позволяет не загонять себя в рамки традиционной тройки или двойки. Костюмы Провокатор в Москве отвечают всем современным трендам и подойдут для всех типов фигур.

Как должен сидеть пиджак

Ранее, когда крой пиджаков был более свободным, край рукава доходил практически до основания пальцев. При этом, из-под него должен был ещё выглядывать манжет рубашки. Такой формат больше похож на тот, что сейчас называют американским. Со временем, когда в моду стал входить зауженный и приталенный итальянский slim fit, рукав начал необратимо сужаться, что повлияло и на его длину. Сейчас рукав пиджака приходится на гороховидную косточку у основания запястья.

Мужская сорочка: что изменилось

Когда пиджаки были больше, сорочки тоже не были приталенными. Под свободный пиджак можно было вполне комфортно поместить просторный первый слой. Затем, постепенно сужаясь, пиджак «повёл» за собой и сорочки: они стали существенно сильнее облегать фигуру. Но не стоит скупать зауженные рубашки, если вы не их фанат: под пиджак обычного кроя вполне можно подобрать сорочку кроя Regular Fit или Classic Fit. Они имеют стандартную ширину и длину рукава.

Если же вы выбираете себе костюм приталенного кроя, то рубашка должна быть Slim Fit или даже Еxtra slim Fit. Эти сорочки должны чётко сидеть по фигуре и подгоняться в ателье вместе с пиджаком и жилетом. Так удастся добиться безупречной посадки и, как следствие, стильного образа.

Застёгивать ли нижнюю пуговицу пиджака

Когда пиджаки были длиннее и свободнее, снизу их не застёгивали: это мешало с комфортом передвигаться и особенно садиться. Верхняя пуговица застёгивалась опционально, а средняя – всегда. Сейчас, когда на большинстве пиджаков осталось всего две пуговицы, это правило начинает понемногу отходить. Из-за того, что пиджак стал короче, в это расстояние может проглядывать сорочка или ремень, что по-прежнему категорически недопустимо.

Можно расстёгивать нижнюю пуговицу только во время посадки, чтобы не измять полы пиджака. А в остальное время руководствоваться исключительно собственным комфортом. Также не стоит забывать и другие правила этикета: двубортный пиджак никогда не расстёгивают полностью, снять пиджак целиком можно только при наличии под ним жилета.

Длина мужских брюк: новые правила

Ещё несколько десятков лет назад крой брюк был более свободным, поэтому длина доходила аж до середины каблука. Современные зауженные брюки такого не позволят: их ширина позволит довести длину максимум до середины пятки. Костюмы же американского кроя и оверсайз по-прежнему должны закрывать пятку. В любом случае, всегда руководствуйтесь собственным вкусом и общей эстетикой внешнего вида.

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