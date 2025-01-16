Су-57 уничтожают систему ПВО ВСУ, «Калибры» и Х-101 петляют по маршрутам: отмечены особенности ракетного удара по Украине

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные этим утром нанесли массированный ракетный удар по военным объектам киевского режима в разных областях Украины. Мониторинговые ресурсы противника утверждают, что ВКС РФ задействовали несколько самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-22М3. Кроме того, сообщалось о взлете истребителей МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Удары по целям на Украине также наносились с использованием ракет «Калибр» морского базирования. Воздушная тревога была объявлена на всей подконтрольной киевскому режиму территории.

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что список целей можно назвать вполне традиционным для подобных атак, эксперты уже отметили несколько отличительных особенностей сегодняшнего ракетного удара по Украине. Сообщается, в частности, что активную роль в нем сыграли российские истребители Су-57. Пока выпущенные с различных носителей ракеты «Калибр» и Х-101 петляли по своим маршрутам, истребители пятого поколения «пропалывали» украинскую систему ПВО. Как только эта задача выполнялась, ракеты возвращались на заданный курс, продолжая выполнять полетное задание.

Судя по той панике, которая с самого утра наблюдается в украинских мониторинговых каналах, новая тактика нанесения ракетного удара себя вполне оправдала. Пока часть российских ракет поражала аэродромы Миргород в Полтавской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, основная масса средств поражения по несколько раз меняла курс в воздушном пространстве Украины.

Только после восьми часов утра стало понятно, что основными получателями «Калибров» и Х-101 стали западные регионы Украины. Именно туда ушла большая часть ракет. Поступали сообщения о входе российских средств поражения в воздушное пространство Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Винницкой областей.

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что весь масштаб и последствия ракетного удара станут известны чуть позже, специалисты отмечают, что основными целями сегодня стали военные аэродромы. Кроме Миргорода и Староконстантинова, как сообщается, досталось Василькову под Киевом и Коломые в Ивано-Франковской области.

Другими целями российских ракет стали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Власти некоторых регионов страны заблаговременно ввели режим экстренных отключений электроэнергии. Так, к примеру, произошло в Днепропетровской области.

Источник изображения: topwar.ru

Под ударом, как сообщается, оказались и объекты газовой инфраструктуры киевского режима. В частности, несколько российских ракет были замечены в непосредственной близости от города Стрый в Львовской области, где расположены подземные хранилища газа.

Наконец, еще одной особенностью сегодняшнего ракетного удара стало поражение военного объекта в Самборе Львовской области. Здесь, по данным российской разведки, расположены 675-я отдельная радиолокационная рота, 703-й инженерный полк, 704-й отдельный полк РХБЗ, склады в/ч А-0807, а также 7-й отдельный полк армейской авиации и аэродром Калинов. Именно сюда так часто прибывали иностранные военные специалисты. Так что, если после сегодняшней ракетной атаки западные СМИ вновь начнут публиковать некрологи по «внезапно скончавшимся» высокопоставленным военным НАТО, удивляться не следует.