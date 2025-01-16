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Военное обозрение

Командование глобальных ударов ВВС США получило шестой вертолёт MH-139A Grey Wolf для охраны мест базирования МБР Minuteman III

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США пополнились очередным вертолетом MH-139A Grey Wolf («Серый волк»), предназначенным для охраны мест базирования межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Об этом сообщает Army Recognition.

Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command – AFGSC) получило уже шестой вертолет MH-139A Grey Wolf. Машина прибыла на авиабазу Мальмстром в Монтане, где вошла в состав 341-го ракетного полка с задачей обеспечения безопасности МБР.

10 января 2025 года Boeing Defense объявила о поставке шестого серийного вертолета MH-139A Grey Wolf на военно-воздушную базу Мальмстром в Монтане. Вертолет приписан к 341-му ракетному полку, который отвечает за эксплуатацию, техническое обслуживание и безопасность МБР Minuteman III

- говорится в сообщении.

В конце 2016 года AFGSC запустило конкурс по выбору нового вертолета для замены уже устаревших Bell UH-1N Huey, использовавшихся для охраны мест базирования американских межконтинентальных ракет. В ходе конкурса неожиданно для всех победу одержал проект MH-139 – модифицированный вариант вертолета Leonardo (AgustaWestland) AW139 европейской разработки. Новый вертолет получил название MH-139A Grey Wolf («Серый волк»).

Поставки данных вертолетов начались в 2021 году, всего планировалось до конца 20-х годов получить 84 многоцелевых вертолета, основной задачей которых станет патрулирование с целью защиты сухопутных объектов AFGSC. Для этого большая часть MH-139A будет развернута на авиабазах вблизи ракетных комплексов, т.е. в Монтане, Северной Дакоте и Мэриленде.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AW-139
Bell-212
UH-1 Iroquois
Компании
AgustaWestland
Boeing
Leonardo
Проекты
Minuteman
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