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ЦАМТО

Верфь HD HHI приступила к строительству кораблей для ВМС Перу

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Источник изображения: Фото: prnewswire.com

ЦАМТО, 15 января. Южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) приступила к практической реализации проекта строительства четырех боевых надводных кораблей для ВМС Перу.

Официальная церемония, посвященная началу резки стали для постройки фрегата, патрульного корабля OPV и двух десантных катеров LCU, состоялась 10 января на предприятии перуанской государственной компанией SIMA (Servicios Industriales de la Marina) в Кальяо. В мероприятии приняли участие президент Перу Дина Болуарте, премьер-министр Густаво Адриансен, министр обороны Вальтер Астудильо.

Начиная с 13 января, HD HHI совместно с Университетом Ульсана проведет для 12 перуанских инженеров SIMA двухнедельный курс подготовки к проектированию военных кораблей. Компания также планирует расширить сотрудничество с перуанскими поставщиками оборудования. Власти Республики Корея рассматривают этот проект как "начало экспансии" на южноамериканском континенте.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2024 года южнокорейская компания HD HHI по итогам конкурса была выбрана стратегическим партнером перуанской компании SIMA в рамках проекта поставки ВМС Перу четырех военных кораблей, включая один фрегат водоизмещением 3400 т, один патрульный корабль OPV водоизмещением 2200 т и два десантных катера LCU водоизмещением 1400 т.

SIMA и HD HHI 16 апреля 2024 года подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках программы строительства кораблей. Общая стоимость закупки составляет 640,6 млрд. вон (462,9 млн. долл.). Южнокорейская компания будет отвечать за проектирование кораблей, поставку оборудования и материалов, а также техническую поддержку. Строительство будет осуществляться на предприятии SIMA. Первая поставка запланирована на 2026 год. SIMA при поддержке HD HHI должна поставить все корабли ВМС Перу к 2029 году.

После реализации базового контракта HD HHI будет сотрудничать с SIMA в качестве стратегического партнера по развитию потенциала ВМС Перу в течение следующих 15 лет. В дополнение к данному проекту командование ВМС Перу планирует заказать еще пять фрегатов, четыре патрульных корабля OPV и два десантных катера LCU.

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