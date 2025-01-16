Войти
ЦАМТО

США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству

87
0
0
Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 15 января. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству.

Как передает "РИА Новости", церемония подписания транслировалась на YouTube-канале Госдепартамента.

"Документ охватывает широкий спектр взаимодействия, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, укрепление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и высоким технологиям, а также расширение контактов между людьми", – заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.

По словам А.Мирзояна, документ обеспечивает прочную основу для развития двустороннего сотрудничества.

Помимо этого, он добавил, что Ереван начинает переговоры по соглашению о сотрудничестве с США в области атомной энергетики.

В свою очередь, Э.Блинкен отметил, что комиссия создает основу для расширения двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей: экономическом взаимодействии, сферах безопасности и обороны, демократии, правосудия, инклюзивности, взаимообмена между народами.

Э.Блинкен добавил, что Армения также намерена присоединиться к глобальной коалиции стран по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в России).

Как напоминает агентство, на минувшей неделе армянское правительство поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую должен рассмотреть парламент. Девятого января вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. Вместе с тем он подчеркнул, что такое решение – суверенный выбор Армении, на который она имеет право.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
США
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 01:34
  • 1
ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса
  • 16.01 01:28
  • 7008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 01:15
  • 156
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 23:27
  • 0
Ответ на "Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав"
  • 15.01 18:07
  • 1
Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T
  • 15.01 17:53
  • 1
Т-62М для СВО: чем они превосходят "афганские" варианты танка
  • 15.01 17:48
  • 1
Уникальная разработка Госкомвоенпрома Республики Беларусь успешно проходит испытания
  • 15.01 17:39
  • 1
«Козырьки», дроны и дымовая завеса: НОАК учится прорывать укрепрайоны при противодействии БПЛА
  • 15.01 16:04
  • 0
Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции
  • 15.01 11:27
  • 0
Будут ли приглашены на «Запад-2025» западные наблюдатели?
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.