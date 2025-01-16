США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству

ЦАМТО, 15 января. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству.

Как передает "РИА Новости", церемония подписания транслировалась на YouTube-канале Госдепартамента.

"Документ охватывает широкий спектр взаимодействия, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, укрепление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и высоким технологиям, а также расширение контактов между людьми", – заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.

По словам А.Мирзояна, документ обеспечивает прочную основу для развития двустороннего сотрудничества.

Помимо этого, он добавил, что Ереван начинает переговоры по соглашению о сотрудничестве с США в области атомной энергетики.

В свою очередь, Э.Блинкен отметил, что комиссия создает основу для расширения двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей: экономическом взаимодействии, сферах безопасности и обороны, демократии, правосудия, инклюзивности, взаимообмена между народами.

Э.Блинкен добавил, что Армения также намерена присоединиться к глобальной коалиции стран по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в России).

Как напоминает агентство, на минувшей неделе армянское правительство поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую должен рассмотреть парламент. Девятого января вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. Вместе с тем он подчеркнул, что такое решение – суверенный выбор Армении, на который она имеет право.