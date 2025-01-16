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ТАСС

В Новосибирске создали новую модификацию двигателей для малых спутников

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Разработан аванпроект спутниковой системы для интернета вещей «Марафон»
Разработан аванпроект спутниковой системы для интернета вещей «Марафон».
Источник изображения: industry-hunter.com

Разработку могут применить в Роскосмосе

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Разработчики из новосибирской компании "Современный инжиниринг и автоматика" создали модификацию двигателя на водных двигателях для малых спутников. Планируется, что новый двигатель найдет применение в группировках малых спутников Роскосмоса, сообщил журналистам гендиректор компании Роман Захаров.

"Изначально мы делали модификацию для наноспутников, так называемых Cubsate, но сейчас тренд меняется до спутников 20-50 кг, а там уже нужен больше запас воды для увеличения маневренности спутника. <...> Мы саму проверили, получили образцы двигателей [с внешними баками], сейчас идет адаптация под серийное производство", - сказал он.

Особенность новой технологии производства двигателей в том, что у них будут внешние баки с топливом. Это позволит им быть более маневренными на орбите и оперативно менять направление движение. По словам Захарова, для реализации серийного производства инженеры нашли индустриального партнера. Разработчики рассчитывают, что новая модификация двигателей найдет применение в группировках спутников Роскосмоса, таких как "Грифон" и "Марафон".

Ранее компания разработала двигатель малой тяги "ПАРом". Особенность технологии в компактности. Габариты самого движителя составляют 30 мм. Вся конструкция двигательной установки сибирских инженеров, в отличие от существующих аналогов двигателей, более емкая - 80 мм, и содержит электронику и баки с топливом.

"Грифон" - проект системы глобального мониторинга Земли. Предполагается, что группировка будет включать 136 космических аппаратов на базе платформы формата CubeSat. Система позволит получать данные каждые 30 часов с территории России и не реже 38 часов по всему миру. Она также будет анализировать данные, чтобы выявлять изменения природных явлений и техногенных процессов, регулировать транспортные потоки и осуществлять мониторинг добычи полезных ископаемых.

"Марафон-IoT" - спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, которая будет создана в рамках программы "Сфера". В ее состав войдет более 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км. 

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