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Военное обозрение

Глава МИД Ирана: Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана не предусматривает создание военного союза

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Источник изображения: topwar.ru

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном включает в себя оборонное сотрудничество, но не предполагает создания военного союза двух стран. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

17 января в Москве пройдет встреча российского и иранского президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, в ходе которой стороны подпишут договор о стратегическом сотрудничестве между странами. На данный момент Москва и Тегеран сотрудничают в рамках Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества 2001 года, который уже устарел и не отвечает современным требованиям.

Как сообщили в иранском МИДе, новое соглашение будет охватывать многие сферы двухсторонних отношений, в том числе оборонное сотрудничество, но вот военного союза России и Ирана не будет.

Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса,

- подтвердил глава МИД Ирана.

Как поясняется, соглашение не направлено против третьих стран и не ограничивает Москву и Тегеран в вопросах сотрудничества с другими странами, в том числе и по военным вопросам. Обе стороны могут заключать дополнительные соглашения. Вероятней всего, это было требование Ирана, поскольку Тегеран намерен развивать военное сотрудничество и с Китаем.

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Страны
Иран
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
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