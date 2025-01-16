Американцы оснащают истребители F-15 дальнобойными противокорабельными ракетами LRASM

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США провели летное испытание противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM).

После успешных испытаний командование военно-морских авиационных систем ВМС США (NAVAIR) объявило о планах по установке противокорабельной ракеты большой дальности LRASM на самолеты F-15E Strike Eagle и F-15EX Eagle II. Данный вид работ будет производиться в рамках контракта с компанией Lockheed Martin.

NAVAIR обосновал подход с единственным исполнителем, сославшись на уникальный опыт Lockheed Martin как разработчика ракеты и единственного интегратора. При этом, другим потенциальным поставщикам всё же было предложено представить свои разработки или заявления о возможностях для рассмотрения.

Ракета LRASM — это высокоточное, малозаметное оружие, предназначенное для дальних боевых действий против целей в морской акватории. Согласно данному проекту, Lockheed Martin будет заниматься интеграцией LRASM, включая тестирование и установку универсального интерфейса вооружения (UAI) ракеты на платформах F-15E и F-15EX.

Эксперты ожидают, что интеграция значительно повысит боеспособность F-15E и F-15EX во время дальних морских ударных миссий. F-15E — это достаточно распространенный многоцелевой истребитель, известный своей универсальностью, в то время как F-15EX представляет собой версию, отличающуюся летными характеристиками и увеличенной грузоподъемностью.

Помимо базового истребителя F-15, американцы прилагают усилия по развертыванию LRASM на нескольких других платформах. Это включает в себя его текущую интеграцию с F-35 Lightning II. Ракета LRASM также дополняет возможности других самолетов, таких как F/A-18 Super Hornet ВМС и B-1B Lancer ВВС.

В апреле прошлого года американские производители Lockheed Martin и Raytheon получили контракт на сумму 116 миллионов долларов на разработку гиперзвуковой наступательной системы противовоздушной обороны (HALO).