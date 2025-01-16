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Вестник Мордовии

Афера века: три ракетоносца Ту-160 Украина чуть не продала в США

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

После распада Советского Союза Украинские власти в одностороннем порядке присвоили себе гигантскую авиационную группировку, в том числе 58 единиц дальних ракетоносцев-бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М2 и Ту-22М3, а также 23 стратегических Ту-95 МС и 19 Ту-160.

Все образцы на начало 90-х были современными и секретными, "сто шестидесятые" считались еще и новейшими, их эксплуатация в войсках началась всего лишь в 1987 году.

Несмотря на то, что вновь образованные украинские ВВС не могли самостоятельно эксплуатировать такую технику, передавать ее России киевские генералы не спешили.

Как сообщалось, три исправных, способных подниматься в небо Ту-160 планировалось продать американцам, те якобы планировали их использовать для запуска ракет, способных выводить в космос спутники.

На самом деле, эти четырехдвигательные тяжелые машины интересовали, прежде всего, американских военных, которые, по некоторым данным, собирались опробовать их в воздухе, а также разобрать и изучить. Возможно, уцелевший экземпляр даже занял бы место в музее, как трофей "холодной войны".

Однако, сделка сорвалась, как говорят, не без участия российской стороны. В результате под нажимом американцев большая часть Ту-22М, Т-95МС и Ту-160 была утилизирована. Правда, восемь Ту-160, три Ту-95МС и более пяти сотен крылатых ракет Х-55 удалось выменять в счет украинских долгов за поставленный природный газ. Один Ту-160 был оставлен в качестве экспоната в Полтавском музее дальней авиации.

Роман Катков

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Т-95
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
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