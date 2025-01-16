Дрон на оптоволокне "Князь Вандал" будут производить по франшизе в различных регионах РФ

Часть лабораторий будет располагаться в близости к передовой СВО, отметил гендиректор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" впервые начнут производить по производственной франшизе в нескольких регионах России, в том числе серия сборочных лабораторий будет оборудована в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"Уже сейчас разворачивается сеть франшизных сборочных производств дрона "Князь Вандал Новгородский" помимо основного производства. В этом плане мы учитываем опыт противника. Часть производств будет базироваться в европейской части России, какая-то часть лабораторий будет базироваться в близости к передовой СВО. Туда будут приезжать готовые комплекты дронов и собираться, а также дооснащаться под конкретную задачу", - сказал Чадаев.

Он добавил, что специалисты НПЦ ведут консультационную работу с российскими разработчиками, создающими собственные оптоволоконные решения в области беспилотных систем. "Мы в этом плане не являемся феодалами и считаем, что общий результат важнее частного. Поэтому работа по консультированию коллег ведется", - сказал Чадаев.

FPV-дрон с оптоволоконной связью "Князь Вандал Новгородский" разработан в НПЦ "Ушкуйник". Дрон был апробирован в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи.

НПЦ "Ушкуйник" базируется в Великом Новгороде. Центр специализируется на обеспечении передовых технологических и нормативно-правовых решений в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты.