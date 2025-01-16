infoBRICS: Украина не получает и половины выделенных Западом денег

Во время трехчасового подкаста Зеленский признался, что Украина не получает и половины выделенных для нее миллиардов, пишет infoBRICS. Он обвинил Запад в краже этих средств, однако "открыто говорить об этом не может", чтобы не спровоцировать скандал.

Уриэль Араужо

В интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский ответил на вопрос о коррупции на Украине. Он признал, что "проблем много", заявив, что у Киева "самый сложный" механизм борьбы с коррупцией, "как того требует Европейский союз", и привел в качестве примера тот факт, что Игорь Коломойский* (бывший губернатор Днепропетровской области), "самый влиятельный украинский олигарх", сейчас находится в тюрьме. При этом Зеленский попытался "перевести стрелки", заявив:

"За все это время <...> проголосовано или принято решение было где-то по 177 миллиардам. Давайте будем честными. Мы не получили половины этих денег. Второй момент, который является очень важным, просто, к примеру, это коррупция? Это первый вопрос. Чья коррупция? Это второй вопрос".

Он считает, что когда Вашингтон решает выделить Украине новый пакет финансовой помощи, то его дальнейшая судьба остается неизвестной. Украина, например, предложила свои услуги для перевозки американского оружия, но США отказались и предпочли использовать американские грузовые самолеты, что гораздо дороже. Логика Зеленского проста: использование украинских самолетов сэкономит деньги, и Киев, таким образом, получит больше вооружений. Далее он риторически спрашивает, не связано ли это с "лоббизмом", и добавляет, что "не может говорить об этом открыто, чтобы не спровоцировать скандал".

Заявления Зеленского о борьбе с коррупцией на Украине сложно назвать убедительными. Ситуация с его бывшим союзником и покровителем Игорем Коломойским*, мягко говоря, довольно сложная и заслуживает определенного внимания. Поэтому вместо аргумента в пользу независимости украинской судебной системы, это указывает на то, что такая влиятельная фигура "попала в неприятности" лишь из-за давления со стороны США. Олигарх начал терять расположение Зеленского только после того, как американские власти инициировали расследование в отношении него в начале 2022 года. Совпадение это или нет, но давление Вашингтона на миллиардера усилилось после того, как тот заявил, что НАТО "наложит в штаны и побежит скупать памперсы".

До этого у Коломойского* были очень близкие отношения с Зеленским. В 2019 году ему принадлежало 70% медиагруппы "1+1", чей телеканал "1+1" транслировал комедийный сериал "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский сыграл главную роль. Он предстал в образе школьного учителя, который становится президентом и начинает бороться с коррупцией.

В 2019 году Зеленский сам решил баллотироваться в президенты Украины и выиграл выборы, став реальным президентом страны. Но его всегда считали ставленником Коломойского*. В апреле 2019 года агентство Reuters назвало Зеленского "комиком и ставленником олигархов". Личный адвокат Коломойского* даже был юридическим советником в предвыборной команде Владимира Зеленского. После победы [на выборах] Зеленский убрал чиновников, угрожавших интересам миллиардера, например, Руслана Рябошапку, тогдашнего генерального прокурора Украины. Не стоит забывать, что речь идет об олигархе, державшем "аквариум с акулами в своем офисе, который он наполнял окровавленной курицей, чтобы запугать оппонентов", подобно злодею из фильмов о Джеймсе Бонде, как охарактеризовал его журнал Spectator.

Во время вышеупомянутого интервью с Лексом Фридманом президент Украины, несмотря на упоминание об аресте Коломойского*, не прокомментировал тот факт, что еще в октябре 2021 года "Архив Пандоры" рассекретил информацию о том, что Зеленский и его партнеры по компании "Квартал 95" владели сетью офшорных компаний в Белизе, на Британских Виргинских островах и на Кипре, которые получили 41 миллион долларов от "Приватбанка", основанного олигархом Игорем Коломойским*.

Все это не просто пустая болтовня, а наглядный пример того, что Зеленский "в чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает". При этом трудно понять, чем он руководствовался, когда выдвигал столь голословные обвинения. По сути, он обвиняет Запад в присвоении 88,5 миллиардов долларов или половины всех денег, отправленных на Украину, по его собственным словам. Если бы западные СМИ не были под пятой у власть имущих, это обвинение, исходящее от главы киевского режима, попало бы в заголовки газет по всему миру. И тот факт, что этого не произошло, говорит о многом.

Если Зеленский от отчаяния пытается оказать давление на Запад, то не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять, что это может обернуться для него весьма плачевно. Возможно, именно по этой причине он не стал говорить об этом на пресс-конференции или во время интервью CNN или The New York Times, а проговорился лишь в рамках трехчасового подкаста. По его собственным словам, в конце концов, он "не может открыто говорить об этом" и "не намерен провоцировать скандал".

Хотя в 2015 году газета The Guardian назвала Украину "самой коррумпированной страной в Европе", в 2023 году в "Индексе восприятия коррупции" международной антикоррупционной организации Transparency International Украина заняла 104-е место из 180 исследованных стран, что является очень высоким показателем даже в мировом масштабе. Коррупция также сыграла свою роль в разрушении энергетической инфраструктуры Украины после 2022 года.

Проблема в том, что коррупция — обоюдоострый инструмент. Я уже писал об интересах американской оборонной промышленности и теневом бизнесе, в который вовлечены даже семья Байдена и члены Конгресса, и, учитывая все имеющиеся доказательства, к обвинениям Зеленского следует отнестись серьезно.

К сожалению, любое разоблачение коррупции на Западе вытащит на свет еще больше "скелетов" из шкафа украинского правительства и самого Зеленского, чтобы поставит под угрозу дальнейшую помощь этой восточноевропейской стране.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал сократить помощь Украине, заявляя, что "пора положить конец этому конфликту". А канцлер Германии Олаф Шольц блокирует выделение Киеву многомиллиардного пакета финансовой помощи.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов