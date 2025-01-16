Al Mayadeen: расходы Украины лягут на плечи плечи наименее развитых стран Европы

Ситуация в странах Восточной Европы ухудшается на фоне напряженных отношений с Россией, пишет Al Mayadeen. "Поддержка и помощь" Киева также опустошила арсеналы стран ЕС: Украина до сих пор нагло требует от Польши последние МиГ-29, даже не задумываясь, как будет гасить долги.

Джамаль Ваким (جمال واكيم)

Ситуация в странах Восточной Европы ухудшается на фоне напряженных отношений между Россией, с одной стороны, и Западом, с другой. Одним из последних инцидентов стал кризис, разразившийся в Румынии после того, как Конституционный суд аннулировал итоги первого тура президентских выборов, ссылаясь на подозрения в "российском вмешательстве". Напомним, что в первом туре президентских выборов победил Кэлин Джорджеску, который открыто выступает против НАТО и Европейского союза (ЕС).

Румынский кризис

Конституционный суд объявил, что процесс выборов президента Румынии был искажен на всем протяжении и на всех этапах многочисленными погрешностями и нарушениями избирательного законодательства, которые подорвали свободный и корректный характер голосования граждан и равенство шансов кандидатов, нарушили прозрачный и справедливый характер предвыборной кампании и не соответствовали положениям закона о ее финансировании.

Соединенные Штаты поспешно заявили о поддержке решения по аннулированию итогов выборов в Румынии, на которых антизападный и пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску должен был встретиться во втором туре [выборов] с Еленой Ласкони, лидером оппозиционной партии "Союз спасения Румынии", которая поддерживает партнерство с НАТО и ЕС.

Джорджеску, заявивший о намерении прекратить военную помощь Украине, выиграл первый тур выборов, чем разозлил Германию, Францию и Соединенные Штаты, которых "правый" кандидат обвинил в оказании давления на Конституционный суд с целью отмены итогов выборов.

"Победа Джорджеску могла бы подорвать прозападную политику страны-члена ЕС и НАТО и бросить ее в объятия других государств Центральной и Восточной Европы, возглавляемых пророссийскими политиками, таких как Венгрия, Словакия и Австрия", — считают западные эксперты.

Решение Конституционного суда Румынии привело к хаосу, поскольку срок полномочий президента Клауса Йоханниса истек 21 декабря, а преемника все еще нет.

Польская дилемма

Румынский кризис, отчасти вызванный поддержкой Киева, усугубился тем, что в Польше все чаще раздаются голоса, призывающие отказаться от поддержки режима Владимира Зеленского в его конфликте с Россией. Большинство поляков считают, что поддержка Украины негативно сказывается на обороноспособности и социально-экономическом положении страны.

С начала военного конфликта на Украине Польша оказывала Киеву значительную военную и экономическую поддержку, что негативно сказалось не только на социально-экономической ситуации в стране, но и на ее обороноспособности. Помощь Украине существенно опустошила польские арсеналы.

С 2022 года Варшава поставила Киеву около 300 танков Т-72, существенно сократив количество собственной бронетехники. Кроме того, в 2023 году Украина получила от Польши около 14 истребителей МиГ-29.

Тем временем Украина продолжает настаивать на том, чтобы Варшава передала ей все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29. Нехватка различных видов вооружений заставляет поляков беспокоиться о безопасность своей страны. Такой шаг значительно ослабит страну и создаст угрозу потери контроля над национальным воздушным пространством. Другими словами, отказ Польши от своих вооружений ради помощи Украине будет иметь катастрофические последствия.

Недовольство поляков усиливает неспособность Украины вернуть деньги, которые их страна ей предоставила. Общая сумма средств, выделенных Киеву из польского бюджета, составила четыре миллиарда евро. Пока неясно, как украинцы будут расплачиваться со своими союзниками. Эксперты считают, что после окончания конфликта Украине потребуются десятилетия, чтобы расплатиться с долгами, если она сможет восстановить свою экономику. Несмотря на это, нынешнее польское правительство продолжает развивать военное и экономическое сотрудничество с Украиной.

При этом поляков беспокоит то, что Украина, судя по всему, не спешит выполнять свои обязательства по возвращению останков [польских] жертв Волынской резни.

Напряженность в отношениях с Молдавией

Польша стремится исключить Украину и Молдавию из "Инициативы трех морей". По мере того, как Германия теряет свое влияние в ЕС, лидерство постепенно переходит к странам Восточной Европы, и Польша находится в первых рядах. Особую роль в этом процессе играет "Инициатива трех морей", идейным вдохновителем которой является Варшава. После начала специальной военной операции (СВО) Украина (2022 г.) и Молдавия (2023 г.) стали ассоциированными партнерами Европейского союза.

Это решение имело больше идеологическое, чем практическое значение, что стало очевидным в конце 2024 года, особенно после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Украина и Молдавия стали тяжким бременем для своих восточноевропейских соседей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявлял, что украинские власти пообещали Варшаве разрешить эксгумацию останков жертв Волынской резни, но так и не выполнил своего обещания. Очевидно, что "Инициативе трех морей" не нужен участник, который не выполняет своих обязательств и не ценит своих партнеров.

Что еще хуже, киевские власти считают, что могут диктовать условия своим союзникам и партнерам. Депутат Европейского парламента (ЕП) от польской партии "Право и справедливость" Беата Шидло подняла этот вопрос в своем посте на X (бывший Twitter), заявив, что "после более чем двух лет спасения Украины военной техникой и другой поддержкой украинские власти относятся к Польше с презрением и наглостью".

Страны Восточной Европы

Конфликт с Россией разрушил украинскую экономику, восстановление которой потребует огромных финансовых вложений. Эти расходы лягут на плечи наименее развитых европейских государств, таких как страны Средиземноморья и Восточной Европы. Чем глубже Украина будет интегрирована в ЕС, тем выше будут расходы.

Молдавия не имеет большого значения для "Инициативы трех морей". Страна со слабой экономикой, небольшим населением и нестабильным геополитическим положением не может ничего предложить этой инициативе, а значит, что Кишинёв станет лишь дополнительным раздражителем в отношениях между Варшавой и Москвой.

Кроме того, в Молдавии, как и на Украине, проживает большое количество русскоязычных граждан, которые могут стать "троянским конем" в Евросоюзе, особенно если к ним приплюсовать русское меньшинство, проживающее в странах Прибалтики (Эстония, Латвия и Литва). Все это, а также украинский кризис и враждебность Вашингтона и Брюсселя по отношению к Москве, превращают страны Восточной Европы в "пороховую бочку".