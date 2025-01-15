"Море начинает закипать". Зачем НАТО усиливает присутствие на Балтике?

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей. Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Оперативное командование НАТО (Allied Command Operations, ACO), ответственное за планирование и проведение всех операций НАТО, создает систему Baltic Sentry в Балтийском море для предотвращения любых попыток нанести ущерб критически важной подводной инфраструктуре государств-участников Североатлантического альянса в этом регионе. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей.

«Baltic Sentry будет осуществлять целенаправленное сдерживание по всему Балтийскому морю и противодействовать дестабилизирующим действиям», - заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВС США Кристофер Дж. Каволи. В миссии Baltic Sentry будут задействованы фрегаты и патрульные самолеты, а также флот морских безэкипажных катеров.

Обрывы кабеля

17-18 ноября 2024 года поступило сообщение об обрыве подводного кабеля связи телекоммуникационной компанией Telia Lietuva между Литвой и Швецией. Чуть позже был поврежден кабель связи C-Lion1, соединяющий Финляндию с ФРГ. В начале декабря 2024 года зафиксирован разрыв оптоволоконных кабелей телекоммуникационной компании GlobalConnect между Швецией и Финляндией.

25 декабря был поврежден кабель EstLink 2, обеспечивающий передачу электроэнергии между Эстонией и Финляндией. А 14 января в Балтийском море зафиксирован обрыв еще одного подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию.

На этот раз терпение у балтийских государств-участников Североатлантического альянса лопнуло, и в Хельсинки состоялся саммит союзников по НАТО на Балтийском море. На нем президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в присутствии генерального секретаря НАТО Марка Рютте и исполнительного вице-президента Европейской комиссии Хенны Вирккунен выступили с совместным заявлением.

«Мы приветствуем тот факт, что НАТО приступило к осуществлению мероприятий повышенной бдительности Baltic Sentry для улучшения ситуационной осведомленности и сдерживания враждебных действий. Мы приветствуем усилия союзников по развертыванию дополнительных сил и средств на море, в воздухе, на суше и под поверхностью моря для повышения бдительности и сдерживания», - отметили главы государств Балтийского моря.

В заявлении отмечается, что страны «полны решимости сдерживать, выявлять и пресекать любые попытки саботажа».

При чем тут "теневой флот"?

В числе прочего в документе говорится: «…использование Россией так называемого теневого флота представляет особую угрозу морской и экологической безопасности в регионе Балтийского моря и во всем мире. Эта предосудительная практика также угрожает целостности подводной инфраструктуры, увеличивает риски, связанные со сброшенными в море химическими боеприпасами, и в значительной степени способствует финансированию незаконной агрессивной войны России против Украины». И на это стоит особо обратить внимание.

Какая связь между обычным танкером и целостностью подводной инфраструктуры - понять практически невозможно. Еще труднее связать транспортировку нефтепродуктов с когда-то сброшенными в море химическими боеприпасами.

А вот далее в совместном заявлении саммита союзников по НАТО на Балтийском море предлагаются вполне конкретные меры: «Мы сохраняем за собой право, в соответствии с международным правом, принимать меры против любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают нашей безопасности, инфраструктуре и окружающей среде. В тесном сотрудничестве с прибрежными государствами мы усиливаем наблюдение за судами, включая проверку страховых свидетельств».

Остается уточнить - а как в НАТО представляют эти действия практически? Высадку на «подозрительные суда» абордажных партий? Однако гражданские суда в открытом море под флагом или с опознавательным знаком России являются территорией нашего государства. И «проверка страховых свидетельств» легко может закончиться перестрелкой, которая повлечет за собой непредсказуемые последствия.

И самое главное - терпение-то у союзников по НАТО на Балтийском море, может, и лопнуло. Но непосредственные виновники повреждения подводных кабелей балтийских государств до сих пор не установлены и к ответственности, разумеется, не привлечены. А танкерный флот - вот он, под рукой. В целом в качестве вывода можно сказать и так: после подобных заявлений воды Балтийского моря начинают стремительно нагреваться, если не закипать.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок