НАТО готовится к «миротворческой операции»

Несмотря на то, что масштабные учения НАТО на 2025 год официально не анонсировались, не стоит думать, что мероприятий не будет. Информация о проведении большинства маневров будет появляться по факту их проведения. Такая тенденция прослеживается в альянсе последние несколько лет.

Между тем, не исключено, что на фоне подготовки в Европе общественного мнения о вводе т.н. миротворческого контингента на Украину, осуществляется планирование военной операции под эгидой НАТО. Причем, вероятнее всего, подготовка к ее проведению осуществляется в независимости от результатов переговоров по линии Россия-США. Также не исключаем, что сроки ввода «миротворцев» могут быть напрямую связанны с проведением крупнейших учений НАТО «Защитник Европы-2025», которые пройдут в Европе с 1 по 30 июня т.г.

Итак, пока известно, что в январе-феврале НАТО на Восточном фланге проведет три учения в Прибалтике, два в Польше и Германии, одно в Румынии, Болгарии и Греции.

«Меткий дротик-25» (13.01-26.02) – многонациональные учения Сил реагирования НАТО, пройдут на территории Румынии, Болгарии и Греции, в них будет задействовано более 10 тыс. военнослужащих. Руководить ими будут британские военные. Официально цель учений – проверить возможности оперативного развертывания, а также взаимодействие между странами-участницами и принимающими странами. Неофициально – это развертывание сил быстрого реагирования НАТО для действий в кризисном регионе. В данном случае на Украине в случае провала «миротворческих» инициатив Вашингтона.

«Храбрый грифон-25/1» (01-02.2025) – многонациональные учения НАТО на территории Литвы. Цель учений – отработка штабами уровня бригады планирования, а также управления оборонительными военными операциями во взаимодействии с подразделениями союзников по НАТО. В частности, в рамках данных маневров отрабатывается оборона «Сувалкского коридора». Предполагается, что в учениях примут участие более 2,5 тыс военнослужащих и более 200 ед. военной техники.

«Кобра-2025» (02.2025) – учения Сил специальных операций Войска Польского. В 2024 г. данные учения являлись частью крупнейших маневров «Дракон-24». Поэтому не исключаем, что ситуация в текущем году может повториться и данные учения пройдут на фоне не анонсированных более крупных маневров.

«Блестящий прыжок-25» (02.2025) – многонациональные учения НАТО. Известно, что маневры пройдут на территории Германии и Польши. Предполагаем, что цель и задачи маневров не изменились. Официально, в рамках учений, силы быстрого реагирования НАТО отрабатывают сценарий отражения наступления Союзного государства на Польшу. На деле же проводится тренировка в переброске группировки войск из Германии в Польшу, отрабатываются действия наступательного характера, в частности, форсирование водных препятствий.

«Яростный волк-25/1» (02.2025) – многонациональные учения НАТО в Прибалтике. Маневры направлены на интеграцию ВС прибалтийских государств с силами НАТО в Эстонии, Латвии и Литве. Как правило, учения проводятся два раза в год, а общая численность участников достигает несколько тысяч военнослужащих и сотни ед. военной техники.

«Свирепый волк-25/1» (02.2025) – учения НВС Литвы. Как правило, целью этих маневров является проверка частей и подразделений бригады «Железный волк», а также подразделений боевой группы передовых сил НАТО в Литве. Учения также проводятся два раза в год. Предполагаемая численность участников около 500 военнослужащих и до 100 ед. военной техники.

Таким образом, вышеперечисленный список учений является типовым. Как он будет меняться, в частности, время проведения и состав участников, мы узнаем только по факту анонсов отдельных мероприятий оперативной и боевой подготовки. С уверенностью можно заявить, что важным аспектом учений, запланированных на текущий год, по-прежнему будет являться апробация скрытой и оперативной переброски ударной группировки НАТО на Восточный фланг альянса.

Павел Ковалев