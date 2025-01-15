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ТАСС

ФРГ предоставила Украине новый пакет помощи

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Немецкая боевая машина пехоты "Marder"
Немецкая боевая машина пехоты "Marder".
Источник изображения: © Фото : U.S. Army /Alun Thomas

В частности, в него вошли ударные БПЛА и бронемашины

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Германия на фоне визита министра обороны Бориса Писториуса в Киев обновила перечень переданных Украине вооружений, в него вошли в том числе 20 бронемашин MRAP, 600 ударных беспилотников HF-1 и другие вооружения. Это следует из списка военной помощи ВСУ, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

Новый пакет также включает в себя снаряды для танков Leopard 1, 139 разведывательных БПЛА разных типов, 14 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 19 тыс. - калибра 122 мм. Поставлены также 495 автоматов HK 416, 11 тыс. мин, 65 биноклей.

В процессе подготовки к поставкам находятся 5 БМП Marder, 9 бронетранспортеров RCT-30, 18 самоходных артиллерийских установок типа RCH 155.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Проекты
БПЛА
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