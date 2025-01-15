Франция заказала учебно-тренировочные самолёты Pilatus PC-7 MKX

Главное управление вооружений (Direction générale de l'armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции сообщило, что 31 декабря 2024 года выдало компании Babcock International France Aviation (французскому отделению британской группы Babcock International) контракт стоимостью 795 млн евро по программе Mentor 2 на осуществление этапа начальной летной подготовки для обучения летного состава для ВКС и авиации ВМС Франции. В соответствии с данным контрактом, Babcock International France Aviation как подрядчик приобретет у швейцарской компании Pilatus Aircraft 22 новых турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Pilatus PC-7 MKX, а у французской группы Exail - 12 наземных тренажеров. Babcock International France Aviation обеспечит осуществление начальной летной подготовки на протяжении 17 лет, обязуясь ежегодно обеспечивать 11 тысяч летных часов самолетов PC-7 MKX и 6500 часов наземной тренажерной подготовки для 120 курсантов ежегодно. Контракт охватывает весь жизненный цикл самолетов PC-7 MKX, тренажеров, инфраструктуры и наземного оборудования.

Прототип турбовинтового учебно-тренировочного самолета Pilatus PC-7 MKX (швейцарская регистрация НВ-ННН, серийный номер 1000), 14.11.2021 (с) Pilatus Aircraft

22 самолета Pilatus PC-7 MKX должны заменить легкие поршневые учебно-тренировочные самолеты Cirrus SR20 и Grob Aircraft G120A, используемые в настоящее время для начальной летной подготовки летного состава ВКС Франции по контракту с Airbus Flight Academy. Самолеты PC-7 MKX будут базироваться на авиабазе ВА701 ВКС Франции в Салон-де-Прованс.

Этап основной летной подготовки летного состава ВКС и авиации ВМС Франции в настоящее время осуществляется с использованием 26 турбовинтовых самолетов PIlatus PC-21 на аналогичной подрядной основе компанией Babcock International France Aviation по схожему контракту по программе Mentor 1, заключенному в декабре 2016 года. Самолеты РС-21 (по двум контрактам - первый на 17 самолетов, и второй на девять) были получены с 2018 по 2022 годы и базируются на авиабазе ВА709 в Коньяк.

Самолет РС-7 МКХ является очередной обновленной версией (в основном в обношении авиионики) широко известного турбовинтового учебно-тренировочного самолета РС-7, производимого Pilatus с 1970-х годов. Вариант РС-7 МКХ был впервые официально представлен Pilatus на авиасалоне в Дубае в ноябре 2021 года. Прототип РС-7 МКХ (швейцарская регистрация НВ-ННН, серийный номер 1000) проходил летные испытания с 2019 года. Франция стала вторым известным заказчиком самолетов PC-7 MKX после Нидерландов, законтрактовавших восемь машин в октябре 2024 года.

Следует отметить, что ранее с 1991 по 2015 годы DGA использовало восемь самолетов РС-7 первоначальной версии в качестве самолетов сопровождения во время летных испытаний и машин поддержания летной квалификации летчиков-испытателей. После списания четыре из этих самолетов были в 2019 году проданы обратно компании Pilatus Aircraft.