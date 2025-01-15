Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве

Ереван. 14 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в Вашингтоне подписали хартию о стратегическом партнерстве между Ереваном и Вашингтоном.

"Это краеугольное достижение в отношениях Армении и США. Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству, которое предоставляет целый круг возможностей по расширению нашего взаимодействия по ряду направлений - экономика, оборона, безопасность, демократия", - заявил Блинкен.

Церемонию подписания в прямом эфире транслировало Общественное телевидение Армении.

Как отметил Блинкен, "сотрудничество между экономиками двух стран было зафиксировано в сфере энергетики, сейчас переговоры ведутся в направлении мирной ядерной безопасности и атомной энергетики".

"С Арменией мы сотрудничаем также в сфере безопасности и обороны. В частности, нацелены на укрепление суверенитета Армении", - заявил Блинкен.

Он сообщил, что на следующей неделе специальная группа по пограничной безопасности посетит Армению для проведения совместных работ.