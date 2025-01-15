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ТАСС

Журналист Бутусов: Зеленский "занимается идиотизмом", пока с фронта бегут роты

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: belvpo.com

Экс-советник министерства обороны раскритиковал его за нежелание мобилизации молодежи

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Украинский журналист и экс-советник министерства обороны Юрий Бутусов сообщил о случае бегства с фронта целой роты солдат с их командиром и раскритиковал Владимира Зеленского за нежелание мобилизации молодежи, это же по его мнению нужно для "выживания страны".

"Вчера я говорил с одним из командиров бригад, мне позвонил человек и рассказал о ситуации: "У меня с позиций сама ушла целая рота, ушла рота вместе с командиром роты, оставили позиции", - сказал журналист. По его словам, группа дезертиров затем обратилась к командиру бригады и объяснила, что они были на позициях 20 суток без ротаций. Бутусов подчеркнул, что рота находится в составе одной из опытных бригад, однако подразделение не получает пополнений. "И на важном направлении такая ситуация. Теперь вместо них нужно где-то искать людей", - сказал он, добавив, что значительная часть людей из этого подразделения не сможет вернуться в войска по медицинских причинам.

Далее журналист рассуждает, что в условиях нынешнего конфликта мобилизация молодежи необходима в рамках "войны за выживание страны". Однако, он задается вопросом, а стоит ли перед руководством и Зеленским задача препятствования продвижению армии РФ вглубь Украины и предполагает, что Зеленский не снижает возраст чтобы обеспечить свою поддержку среди молодого электората. "Если это не беспокоит Зеленского, и он думает, что сейчас произойдет чудо и кто-то сверху позвонит и скажет: "Война стой раз-два". И завтра будут выборы, и тогда Зеленский выйдет на выборы и скажет: "Видите я же вас не призвал, молодежь, голосуйте за меня". Если он думает, что это так, то это просто идиотизм, выглядит это так", - резюмировал журналист.

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос журналиста по итогам встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, заявил, что на фронте более 100 бригад в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку бронетехники и артиллерии. Для формирования же новых бригад в случае снижения призывного возраста нет необходимого оружия. 

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