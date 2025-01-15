За последние несколько лет количество инфлюенсеров в мире существенно увеличилось. На сегодня в разных странах есть блогеры-миллионники и микроинфлюенсоры, которые эффективно продвигают различный локальный контент. Лидеры общественного мнения зарабатывают на рекламе, и достаточно часто речь идет о продвижении онлайн-казино. В этой статье предлагаем поговорить о том, как с помощью блогеров продвигать гемблинг и сколько это может стоить. Представим примеры эффективной рекламы казино и азартных игр с помощью блогеров.

Инфлюенс-трафик – что же это такое?

Под понятием «инфлюенс-трафик» важно понимать трафик, который генерируется лидерами общественного мнения (блогерами). Инфлюенсеры могут размещать в своих блогах на различных медиа-площадках посты, истории и видео, которое привлекает внимание их целевой аудитории к конкретной услуги или продукту. Блогеры получают за контент комиссионное вознаграждение по модели CPA/RevShare.

Участники комьюнити по партнерскому маркетингу CPA.Club отмечают, что на сегодня потенциал инфлюенсу на рынке партнерского маркетинга невероятно высок. Но при этом арбитражники только начинают использовать данный канал привлечения целевого трафика и развиваться в этом направлении. Крупные международные бренды уже давно оценили преимущества работы с блогерами с большой целевой аудиторией.

Большинство современных веб-мастеров ошибочно считают, что эффективное сотрудничество по продвижению гемблинга возможно исключительно только с инфлюенсерами-миллионниками. Поэтому многие арбитражники отдают предпочтение заливать через Фейсбук или иные классические каналы. Но это не совсем так, поскольку креаторы с небольшой целевой аудиторией отличаются достаточно лояльным ЦА. И все потому, что рынок блогеров на данный момент в странах СНГ находится на стадии достаточно активного развития.

Гемблинг. Источник: Gambling

Немного про статистику

Многочисленные исследования показывают, что в ближайшие несколько лет инфлюенс трафик станет еще более привлекательным для многих брендов азартных развлечений. К примеру, в 2018 году около 35% пользователей покупали товары и заказывали услугу по рекомендации блогеров. При этом с каждым годом уровень доверия существенно возрастает. И уже в 2022 году показатель увеличился до 65%. При этом все больше людей доверяют мнению креаторов, чем традиционной рекламе на телевидении и радио.

В 2023-2024 рынок инфлюенсеров в странах СНГ столкнулся с некоторыми проблемами, но уже к концу года он стабилизировался. Поэтому к рекламе блогеров стали еще больше прибегать разнообразные бренды: от производителей автотоваров и до гемблинг-индустрии. Топовые казино активно сотрудничают с лидерами общественного мнения, что позволяет существенно увеличить их аудиторию.

Сколько может стоить реклама онлайн-казино у блогеров?

Стоимость рекламы у инфлюенсера зависит от его популярности, особенностей целевой аудитории и отношения к азартным развлечениям. Известно, что большинство блогеров повышают цену на рекламный контент для продвижения онлайн-казино. Особенно в сравнении с обычной рекламой.

Как правило, средняя стоимость рекламы у инфлюенсера стартует от 2000 USD. И это цена у блогеров-тысячников. Планируя заказывать рекламу у лидера общественного мнения с миллионной аудиторией, необходимо быть готовыми к более существенным цифрам: от 3000-5000 USD и выше. Расценки зависят не только от количества целевой аудитории, но и формата рекламного креатива.

Воронки привлечения трафика в гемблинг

Абсолютно у каждого инфлюенсера свой особенный подход к работе с подписчиками. Блогеры используют собственные фишки, которые способны повлиять на целевую аудиторию и подтолкнуть их к активным действиям. Для того чтобы реклама гемблинга выглядела естественно и не наиграно, инфлюнсер старается подать ее так, как будто продукт или услуга были протестированы самостоятельно, и вызвали положительные эмоции. Но при продвижении азартных развлечений, не каждый блогер готов вкладывать в игру в казино собственные деньги.

Участники CPA.Club предложили несколько интересных фишек привлечения пользователей в казино:

Персональное решение проблем. Например, индивидуальные бонусы от блогера для собственных подписчиков по промокоду. Рекомендации по игре в казино. Если инфлюенсеры делятся с целевой аудиторией лайфхаками и собственным опытом, то подписчики становятся более лояльными к рекламируемой продукции. Перечисление преимуществ азартных игр с конкретными примерами. К примеру, блогер, рекламируя казино, может называть лучшие игровые автоматы, которые чаще всего дают игрокам выигрыши. Демонстрация реальных историй успеха. Как правило, инфлюенсеры показывают примеры сообщений от собственных подписчиков, которые воспользовались их советами и рекомендациями. Это помогает подогреть интерес целевой аудитории к гемблингу. Игра в режиме реального времени. Блогеры могут показать, что действительно пробовали рекламируемый продукт. И это можно сделать в онлайн-формате.

Как показывает статистика многих рекламных кампаний с привлечением блогеров, разговорные креативы влияют на целевую аудиторию эффективнее, мотивируют попробовать себя в гемблинге. А в сочетании с демонстрацией реальных выплат выигрышей казино игрокам, это позволяет вызвать более существенный интерес пользователей.

Где найти больше информации об инфлюенс-трафике?

Сегодня на просторах интернета существует множество разных площадок и клубов, где участники делятся лайфхаками, полезными рекомендациями и опытом. Одним из самых популярных считается CPA.Club – одно из самых масштабных и старейших сообществ, где собраны лучшие специалисты по партнерскому маркетингу и арбитражу трафика. Члены Клуба получают доступ к невероятному количеству полезной информации: от библиотеки до практических советов и мастер-классов.

Присоединившись к сообществу CPA.Club, арбитражники и веб-мастера, которые только начинают лить трафик на гемблинг, могут получить консультативную поддержку и доступ к лучшим офферам в выбранном направлении.