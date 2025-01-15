Войти

Какие реальные гонорары блогеров за упоминание казино?

190
Casino
Казино.
Источник изображения: Casino

За последние несколько лет количество инфлюенсеров в мире существенно увеличилось. На сегодня в разных странах есть блогеры-миллионники и микроинфлюенсоры, которые эффективно продвигают различный локальный контент. Лидеры общественного мнения зарабатывают на рекламе, и достаточно часто речь идет о продвижении онлайн-казино. В этой статье предлагаем поговорить о том, как с помощью блогеров продвигать гемблинг и сколько это может стоить. Представим примеры эффективной рекламы казино и азартных игр с помощью блогеров.


Инфлюенс-трафик – что же это такое?


Под понятием «инфлюенс-трафик» важно понимать трафик, который генерируется лидерами общественного мнения (блогерами). Инфлюенсеры могут размещать в своих блогах на различных медиа-площадках посты, истории и видео, которое привлекает внимание их целевой аудитории к конкретной услуги или продукту. Блогеры получают за контент комиссионное вознаграждение по модели CPA/RevShare.


Участники комьюнити по партнерскому маркетингу CPA.Club отмечают, что на сегодня потенциал инфлюенсу на рынке партнерского маркетинга невероятно высок. Но при этом арбитражники только начинают использовать данный канал привлечения целевого трафика и развиваться в этом направлении. Крупные международные бренды уже давно оценили преимущества работы с блогерами с большой целевой аудиторией.


Большинство современных веб-мастеров ошибочно считают, что эффективное сотрудничество по продвижению гемблинга возможно исключительно только с инфлюенсерами-миллионниками. Поэтому многие арбитражники отдают предпочтение заливать через Фейсбук или иные классические каналы. Но это не совсем так, поскольку креаторы с небольшой целевой аудиторией отличаются достаточно лояльным ЦА. И все потому, что рынок блогеров на данный момент в странах СНГ находится на стадии достаточно активного развития.


Гемблинг.
Источник: Gambling

Немного про статистику


Многочисленные исследования показывают, что в ближайшие несколько лет инфлюенс трафик станет еще более привлекательным для многих брендов азартных развлечений. К примеру, в 2018 году около 35% пользователей покупали товары и заказывали услугу по рекомендации блогеров. При этом с каждым годом уровень доверия существенно возрастает. И уже в 2022 году показатель увеличился до 65%. При этом все больше людей доверяют мнению креаторов, чем традиционной рекламе на телевидении и радио.


В 2023-2024 рынок инфлюенсеров в странах СНГ столкнулся с некоторыми проблемами, но уже к концу года он стабилизировался. Поэтому к рекламе блогеров стали еще больше прибегать разнообразные бренды: от производителей автотоваров и до гемблинг-индустрии. Топовые казино активно сотрудничают с лидерами общественного мнения, что позволяет существенно увеличить их аудиторию.


Сколько может стоить реклама онлайн-казино у блогеров?


Стоимость рекламы у инфлюенсера зависит от его популярности, особенностей целевой аудитории и отношения к азартным развлечениям. Известно, что большинство блогеров повышают цену на рекламный контент для продвижения онлайн-казино. Особенно в сравнении с обычной рекламой.


Как правило, средняя стоимость рекламы у инфлюенсера стартует от 2000 USD. И это цена у блогеров-тысячников. Планируя заказывать рекламу у лидера общественного мнения с миллионной аудиторией, необходимо быть готовыми к более существенным цифрам: от 3000-5000 USD и выше. Расценки зависят не только от количества целевой аудитории, но и формата рекламного креатива.


Воронки привлечения трафика в гемблинг


Абсолютно у каждого инфлюенсера свой особенный подход к работе с подписчиками. Блогеры используют собственные фишки, которые способны повлиять на целевую аудиторию и подтолкнуть их к активным действиям. Для того чтобы реклама гемблинга выглядела естественно и не наиграно, инфлюнсер старается подать ее так, как будто продукт или услуга были протестированы самостоятельно, и вызвали положительные эмоции. Но при продвижении азартных развлечений, не каждый блогер готов вкладывать в игру в казино собственные деньги.


Участники CPA.Club предложили несколько интересных фишек привлечения пользователей в казино:

  1. Персональное решение проблем. Например, индивидуальные бонусы от блогера для собственных подписчиков по промокоду.
  2. Рекомендации по игре в казино. Если инфлюенсеры делятся с целевой аудиторией лайфхаками и собственным опытом, то подписчики становятся более лояльными к рекламируемой продукции.
  3. Перечисление преимуществ азартных игр с конкретными примерами. К примеру, блогер, рекламируя казино, может называть лучшие игровые автоматы, которые чаще всего дают игрокам выигрыши.
  4. Демонстрация реальных историй успеха. Как правило, инфлюенсеры показывают примеры сообщений от собственных подписчиков, которые воспользовались их советами и рекомендациями. Это помогает подогреть интерес целевой аудитории к гемблингу.
  5. Игра в режиме реального времени. Блогеры могут показать, что действительно пробовали рекламируемый продукт. И это можно сделать в онлайн-формате.

Как показывает статистика многих рекламных кампаний с привлечением блогеров, разговорные креативы влияют на целевую аудиторию эффективнее, мотивируют попробовать себя в гемблинге. А в сочетании с демонстрацией реальных выплат выигрышей казино игрокам, это позволяет вызвать более существенный интерес пользователей.


Где найти больше информации об инфлюенс-трафике?


Сегодня на просторах интернета существует множество разных площадок и клубов, где участники делятся лайфхаками, полезными рекомендациями и опытом. Одним из самых популярных считается CPA.Club – одно из самых масштабных и старейших сообществ, где собраны лучшие специалисты по партнерскому маркетингу и арбитражу трафика. Члены Клуба получают доступ к невероятному количеству полезной информации: от библиотеки до практических советов и мастер-классов.


Присоединившись к сообществу CPA.Club, арбитражники и веб-мастера, которые только начинают лить трафик на гемблинг, могут получить консультативную поддержку и доступ к лучшим офферам в выбранном направлении.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 05:32
  • 6991
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 05:27
  • 136
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.
  • 14.01 02:49
  • 4
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 13.01 21:21
  • 0
Провал планов Запада на Украине очевиден. Что дальше?
  • 13.01 19:08
  • 1453
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.01 14:24
  • 0
Арсенал надежды
  • 13.01 12:49
  • 1
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
  • 13.01 12:37
  • 1
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»