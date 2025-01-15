Хегсет пообещал следить за противоспутниковым оружием РФ

Кандидат на пост главы Пентагона отметил, что Вашингтон следит за космическими возможностями КНДР

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет пообещал следить за противоспутниковым оружием России и других стран.

"США должны контролировать глобальные противоспутниковые возможности", - сказал он, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

По его словам, США, Китай, Россия и Индия уже успешно провели испытания противоспутниковых систем. Кроме того, продолжил он, американцы внимательно следят и за космическими возможностями КНДР. "В случае утверждения на этот пост, я обеспечу, чтобы новая стратегия национальной обороны включала эту критически важную область ведения боевых действий", - добавил Хегсет.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросом обвинения Пентагона в запуске Россией противоспутникового аппарата, отметив, что Москва выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что Москва неоднократно инициировала запрет на размещение какого-либо оружия в космосе, но Запад отверг эти предложения.

44-летний Хегсет является ветераном ВС США, участником боевых действий. Имеет звание майора Сухопутных войск США, как минимум одну боевую награду. Офицерское звание получил благодаря службе в Национальной гвардии родного для него штата Миннесота. На протяжении восьми лет работает на телеканале Fox News. Он также написал несколько книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов. Учился в Принстонском и Гарвардском университетах.