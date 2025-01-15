В ВСУ заявили, что ситуация на фронте требует сложных решений

Исполняющий обязанности командующего Воздушными силами Украины Анатолий Кривоножко признал, что ВС страны "поэтапно переводят в сухопутные подразделения определенное число личного состава для усиления бригад на линии фронта"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте требует от высшего военного руководства непростых решений, включая перевод специалистов Воздушных сил в пехоту. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего Воздушными силами Украины Анатолий Кривоножко.

"Ситуация на фронте действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных сил", - цитирует Кривоножко пресс-служба командования ВС ВСУ на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кривоножко признал, что Воздушные силы "поэтапно переводят в сухопутные подразделения определенное число личного состава для усиления бригад на линии фронта". Однако на фоне общественного резонанса он поспешил заверить, что перевод не будет касаться дефицитных специалистов. "Учитывая резонанс в медиа относительно перевода специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ, официально сообщаю: такие переводы осуществляться не будут! Также речь не идет о переводе людей, которые учились за границей на западную технику зенитных ракетных войск, подготовленных воинов из расчетов мобильных огневых групп, других узкоспециализированных специалистов, найти замену которым объективно сложно", - утверждает исполняющий обязанности командующего.

Тема перевода в пехоту квалифицированных специалистов поднимается на Украине с осени прошлого года. Депутаты Верховной рады сообщали о случаях "командирования" в пехотные подразделения медицинских работников, а также технического персонала военной авиации и специалистов по химической защите. Затем эта информация стала появляться и в западных СМИ. В декабре прошлого года Генштаб ВСУ фактически подтвердил сведения о переводе в пехоту части специалистов ПВО.

14 января тему вновь подняли депутаты Рады Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Они сообщили, что командование ВСУ перенаправляет в штурмовые отряды специалистов Воздушных сил ВСУ, в том числе тех, кто обнаруживают воздушные цели или учат их обнаруживать. Эти депутаты также выразили опасение, что вскоре в воздушных силах не останется механиков для ремонта поставленных Западом истребителей F-16. Тогда Генштаб ВСУ признал, что из-за нехватки пехоты на многих участках фронта вынужден направлять в штурмовые отряды "некоторых специалистов" из личного состава Воздушных сил.