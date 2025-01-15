Итальянская Fincantieri приобрела производителя торпед

Итальянская судостроительная компания Fincantieri объявила во вторник, 14 января, о закрытии сделки по приобретению бизнес-направления "Подводное вооружение и системы" (UAS) группы Leonardo путем покупки всего акционерного капитала недавно созданной компании Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS), в которую ранее перевели бизнес-направление UAS.

Сделка представляет собой основополагающий элемент стратегии Fincantieri Group, ориентированной на дальнейший рост в сфере военно-морской обороны и на укрепление позиций в качестве интегратора передовых технологий двойного назначения.

Загрузка тяжелой торпеды Black Shark Leonardo

Как уточняет Naval News, на основании предварительного соглашения, подписанного с Leonardo в мае 2024 года, Fincantieri выплатит продавцу фиксированную сумму 287 млн евро, а также дополнительные средства, размер которых зависит от финансовых результатов UAS по итогам 2024 финансового года (сумма может возрасти до 415 млн евро).

В марте прошлого года итальянская пресса писала, что контролируемая государством судостроительная компания Fincantieri рассматривает возможность увеличения капитала примерно на 400 млн евро для финансирования покупки WASS.

Группа Leonardo, также контролируемая итальянским государством, уже много лет планировала найти покупателя для WASS, но отложила принятие решения после начала конфликта на Украине в 2022 году. В то время представители компании заявляли, что WASS и другое подразделение, OTO Melara (специализируется на артиллерийских системах), могли бы лучше развиваться вне группы.

Благодаря этому приобретению Fincantieri аккумулирует уникальные навыки в области подводных акустических технологий и торпедных систем вооружения, укрепляя свое лидерство в подводном секторе. Это важно для компании, поскольку сейчас Fincantieri реализует программу поставки итальянским ВМС трех дизель-электрических подлодок нового поколения класса U212 NFS (Near Future Submarine). Строительство головной субмарины началось в январе 2022 года, в июне 2023 года состоялась церемония резки стали для второй ДЭПЛ.

"Приобретение WASS представляет собой решающий для нас шаг в укреплении технологического лидерства в подводной сфере, важнейшем секторе для будущего морской безопасности, – прокомментировал сделку глава Fincantieri Пьер-Роберто Фольджиеро. – Интегрируя передовые навыки в подводных акустических и оружейных системах, мы расширяем наши возможности по разработке инновационных решений для военного кораблестроения, в том числе и в области защиты критически важной подводной инфраструктуры".