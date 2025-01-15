Штатовское расписание: чем вызван и к чему ведет масштабный налет БПЛА на регионы РФ

За сутки уничтожено 180 беспилотников, а также ракеты ATACMS и Storm Shadow - каким будет ответ России на эту атаку

До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа киевский режим продолжит предпринимать усилия, чтобы добиться максимальной эскалации противостояния, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, украинские власти готовы пойти на все, чтобы сорвать любые мирные инициативы. В ночь на 14 января российские регионы подверглись самой масштабной атаке ракет и БПЛА в 2025 году — вне зоны СВО было сбито 146 дронов и несколько ракет. Противник пытался ударить по объектам в Республике Татарстан, Брянской, Саратовской, Тульской и ряде других областей.

От дронов до ракет

В ночь на 14 января ночь с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow и 31 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Все средства воздушного нападения были сбиты расчетами ПВО, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, над акваторией Черного моря уничтожен еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании.

В общей сложности, в течение суток были сбиты шесть ракет ATACMS, восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 — вне зоны СВО.

— Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа, — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Противник провел серьезную комбинированную атаку, отметил военный эксперт Алексей Леонков.

— Сначала наши объекты атакуют менее ценные БПЛА, — они нагружают систему ПВО, — пояснил он «Известиям». — Затем вступают в дело дроны самолетного типа, которые могут залетать далеко вглубь наших территорий. Под конец в эту комбинированную атаку включаются крылатые и оперативно-тактические ракеты. ATACMS американского производства как раз относятся к последним. Насколько я знаю, они использовались в сегодняшней атаке в вариантах с осколочно-фугасными и кассетными боеголовками с кумулятивными боеприпасами. Их задача — создать локальные пожары и нанести максимальный ущерб гражданским объектам.

Обошлось без жертв

Ночью 14 января кроме Брянской были атакованы: Тульская, Саратовская, Курская, Ростовская, Орловская, Самарская, Белгородская, Волгоградская и Воронежская области, а также Краснодарский край и Республика Татарстан.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что над Алексиным было уничтожено 16 БПЛА. Обломки дронов повредили несколько автомобилей и хозпостройки, а также остекление в жилом доме. В Суворовском районе был сбит еще один беспилотник. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что в результате атаки повреждены два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе.

В Ростовской области было уничтожено 14 БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Несколько дронов были сбиты над Воронежем и его окрестностями, а еще 17 — над Орловской областью, где, по словам губернатора Андрея Клычкова, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В результате атаки беспилотника произошло возгорание газовой цистерны в Казани, но, по данным пресс-службы главы Татарстана, жертв нет. Во всех затронутых регионах обошлось без пострадавших.

«Мирные» инициативы

Массированные атаки ВСУ связаны с периодом безвластья в США — периодом, когда уходящая президентская администрация сдает полномочия, а команда Трампа еще не заняла место в Белом доме, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Зеленский понимает, что в случае мира, ему и его администрации на своих местах не удержаться. В таком случае он и его окружение — политические трупы, — сказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов. — Вне войны у них нет будущего. И последняя атака — это вызов и провокация, рассчитанная на наши возможные чрезмерные действия, которые могут настроить Трампа к нам нелояльно. По моему мнению, наш ответ должен быть разумным. Чтобы оставить возможность начать мирный трек с новым президентом.

Сегодняшние действия украинского руководства можно трактовать как «панику среди верхушки», считает американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.

— Они готовы на любые провокации и действия. И, конечно, это очень опасно. Российские службы должны сейчас быть начеку. Киев может быть непредсказуем и выкинуть что-то из ряда вон выходящее, например атаковать атомные электростанции в Запорожской или Курской областях. Надо быть очень внимательным в эти оставшиеся дни до инаугурации Дональда Трампа, — заявил «Известиям» Владимир Бровкин.

— Совершенно очевидно, что бюрократы администрации Байдена активизировались после того, как Трамп заявил, что готовится к встрече с Путиным. Нужно понимать: в Америке идет политическая война, и оба лагеря абсолютно ненавидят друг друга, — добавил эксперт.

Алексей Леонков уверен, что атака связана с последними поставками западной военной помощи, которые перед уходом организовала для Киева администрация Байдена.

— Накануне всех этих событий вокруг аэродрома Жешув в Польше, была развернута дополнительная группировка средств противовоздушной оборон, — отметил эксперт. — В течение последних недель туда ежедневно совершалось порядка 200-300 рейсов: транспортные самолеты завозили то, что Украина применяет сейчас в ходе террористических атак.

В новом году это не первая массированная атака российских территорий со стороны ВСУ. Так, 11 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России.

Больше всего дронов — 31 — было уничтожено над акваторией Черного моря. Кроме того, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, противник попытался девятью дронами атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Все беспилотники были сбиты, никто не пострадал. После падения осколков БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС «Русская». Дежурными бригадами все последствия были оперативно устранены.

Богдан Степовой

Юлия Леонова

Леонид Самуна