Трамп рискует превратить США в государство-изгоя (Financial Times, Великобритания)

FT: по вине Трампа ЕС и США могут оказаться в состоянии войны из-за Гренландии

Шутки Трампа, граничащие с угрозами соседям и союзникам, должны насторожить весь мир, пишет FT. Он уже нанес огромный ущерб глобальному положению Америки и ее системе альянсов, еще даже не вступив в должность, считает автор статьи.

Гидеон Рахман

“Полагаю, избранный президент развлекается”, — так посол Канады в Вашингтоне отреагировала на заявление Дональда Трампа, что ее страна должна стать 51-м штатом США.

“Шутка” на грани угрозы для Трампа — вообще излюбленный прием общения. Но вступающий в должность президент так часто твердил о желании присоединить Канаду, что политикам соседней страны уже приходится воспринимать его замашки всерьез и опровергать их во всеуслышание.

Слабое утешение для канадцев заключается в том, что Трамп “милостиво” исключил военное вторжение и вместо этого угрожает им “всего лишь” экономическим принуждением. Однако при этом он отказался исключить военные действия, чтобы “вернуть” Панамский канал и захватить Гренландию, автономную территорию в составе Дании.

Тоже, скажете, дружеская болтовня? А вот канцлер Германии и министр иностранных дел Франции восприняли угрозы Трампа достаточно серьезно и даже предупредили, что Гренландия подпадает под действие положения ЕС о взаимной обороне. Иными словами — по крайней мере, в теории — ЕС и США могут оказаться из-за нее в состоянии войны.

Для апологетов и лизоблюдов Трампа все это лишь потеха и невинные шуточки. Газета "Нью-Йорк пост" скаламбурила насчет “доктрины Донро” (намек на доктрину Монро 19-го века и предостережение европейцам не вмешиваться в дела Западного полушария), а Гренландию провозгласила “нашей землей”. Конгрессмен-республиканец Брэндон Гилл, ухмыляясь, заявил, что для канадцев, панамцев и гренландцев предложение стать американцами — “большая честь”.

Но права малых стран — не шутки. Насильственный захват или аннексия страны крупным соседом — самый тревожный звонок во всей мировой политике. Это чеканный шаг государства-изгоя. Вот почему западный альянс знал, что сопротивление Украины российской спецоперации необходимо поддержать (автор намеренно не пишет о первопричинах российской СВО: отказ западного альянса дать гарантии безопасности России при продолжающемся расширении своего "оборонительного" союза. – Прим. ИноСМИ). Именно поэтому США собрали международный союз, чтобы выдворить Ирак из Кувейта в начале девяностых.

Нападки на малые страны спровоцировали Первую и Вторую мировые войны. Когда в 1914 году британский кабинет министров тяготился вопросом, вступать ли в войну с Германией или нет, будущий премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж написал жене: “Я изо всех сил боролся за мир, но пришел к выводу, что если маленькая Бельгия подвергнется нападению со стороны Германии, вся моя традиция велит мне воевать”.

В 1938 году Великобритания и Франция позорно отказались защищать Чехословакию от нацистской Германии. Однако в течение года признали свою ошибку и предоставили гарантии безопасности Польше — следующему маленькому соседу в ее захватническом списке. Вторжение в Польшу и спровоцировало войну.

Трампистов возмущают любые сравнения с риторикой агрессоров — будь то прошлого или настоящего. Они утверждают, что их кумир таким образом лишь укрепляет свободный мир и борется с деспотическим Китаем и, возможно, с Россией. Сам Трамп свои имперские замашки в отношении Канады, Гренландии и Панамы оправдывает соображениями национальной безопасности.

Еще один довод заключается в том, что, мол, бравада Трампа — не более чем дипломатическая уловка. Его сторонники иногда утверждают, что он всего лишь “прессует” союзников, чтобы те приняли необходимые меры ради общего блага западного альянса. Кроме того, рассуждают они, разве немалая часть 55 000 гренландцев не стремится к независимости от Дании? И разве канадцам не обрыдла хуже горькой редьки некомпетентная псевдопрозревшая элита, которая управляет страной?

Но это слабые аргументы. Законный путь для Трампа — убедить гренландцев словами, что им будет лучше стать американцами. Угроза же военного или экономического принуждения попросту возмутительна. А его утверждения, что большинство канадцев хотели бы влиться в состав США, — и вовсе сущий бред. Эту мысль в недавнем опросе решительно отвергли 82% канадцев.

Что же касается стратегии высшего порядка, то реальность такова, что угрозы Трампа Гренландии, Панаме и Канаде — абсолютный подарок для России и Китая. Если Трампу сходят с рук утверждения, что у США есть стратегическая необходимость захватить Гренландию или Панамский канал, то почему же нелегитимны утверждения Путина, что для России стратегическая потребность — контролировать Украину (еще раз: стратегическая потребность России – иметь гарантии безопасности от агрессивного расширения НАТО. – Прим. ИноСМИ)? Если все тот же Брэндон Гилл из Палаты представителей волен утверждать, что расширение границ Америки — “Предначертание судьбы”*, то кто будет возражать, когда Си Цзиньпин парирует, что у Китая такое же предначертание — взять под контроль Тайвань?

И Россия, и Китай давно мечтают развалить западный альянс. Трамп лишь делает за них их работу. Всего несколько недель назад Кремль и представить себе не мог, чтобы главное канадское издание опубликовало статью на тему “Почему Америка не сможет завоевать Канаду”. А мысль, что европейские лидеры напомнят о положении ЕС о взаимной обороне США, а не России, казалась еще большей фантастикой. Но такова новая реальность.

Даже если Трамп так и не воплотит свои угрозы в жизнь, он уже нанес огромный ущерб глобальному положению Америки и ее системе альянсов — хотя еще даже не вступил в должность.

Едва ли Трамп отдаст приказ о вторжении в Гренландию. (С другой стороны, еще недавно никто не верил, что он попытается отменить состоявшиеся выборы.) Еще менее вероятно, что Канада испугается и добровольно откажется от своей независимости. Но одно то, что новый президент подрывает международные нормы, — само по себе катастрофа. Хихикать над “шуточками” Трампа неуместно. Это ничуть не смешно, а, наоборот, прискорбно.

* “Предначертание судьбы” (также встречается в переводах “Предопределение судьбы”, “Перст судьбы” и “Явное предначертание”) — распространенная в США 19-го века культурная доктрина, оправдывающая территориальную экспансию по всей Америке, включая захват Дикого Запада