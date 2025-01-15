Туск: Страны НАТО хотят дать себе право контролировать любые суда в нейтральных водах Балтийского моря

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НАТО хочет наделить себя правом контролировать (читай — досматривать и задерживать) иностранные суда в нейтральных водах Балтийского моря. С таким заявлением выступил польский премьер Дональд Туск по окончании саммита стран альянса Балтийского региона.

Сегодня в Хельсинки прошла встреча лидеров Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Дании и Швеции. Также на встречу были приглашены немецкий канцлер Олаф Шольц и генсек НАТО Марк Рютте. Основная тема саммита — ответные меры НАТО на повреждение подводной инфраструктуры. Другими словами, НАТО ищет возможность ограничить действия России на Балтике, в том числе получив возможность задерживать российские суда. При этом не исключалось, что под это дело Запад «немножко изменит» трактовку некоторых законов, в том числе и морского права.

Судя по заявлению Туска, всё к этому и идет, страны НАТО Балтийского региона планируют контролировать все суда в нейтральных водах Балтики. По его словам, в ближайшее время будет начата работа по получению такой возможности.

Если что-то случится в польских территориальных водах, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой,

— заявил польский премьер.

Российские военные эксперты, комментируя эту «инициативу» Запада, говорят о большой вероятности серьезной эскалации, поскольку НАТО уже вывела в Балтику боевые корабли на патрулирование.