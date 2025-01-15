В США создан безэкипажный катер TSUNAMI с дальностью действия до 1000 морских миль

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В компании Textron Systems (США) создан безэкипажный катер (БЭК) TSUNAMI с дальностью действия до 1000 морских миль. Это быстро развертываемое автономное надводное судно.

Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Новое изделие предназначено для нужд министерства обороны США и стран-союзниц.

Оно разработано на базе морских транспортных средств, производимых компанией Brunswick Corporation. БЭК использует в качестве горючего бензин. Среди его преимуществ – относительная дешевизна и простота в обслуживании.

Грузоподъемность TSUNAMI составляет 450 килограммов. Существует несколько модификаций катера с длиной корпуса 7,3; 7,6 и 8,5 метра. Важно и то, что корпуса такой конструкции уже производятся в больших количествах.

Катер способен выполнять поставленных задачи в неблагоприятных погодных условиях, в частности, при волнении моря до 4 баллов. Его максимальная скорость может составлять от 600 до более чем 1000 морских миль.

Данное семейство безэкипажных катеров спроектировано с учетом универсальности их использования: от морского патрулирования и противоминных мероприятий до логистической поддержки.

На сегодняшний день автономные военно-морские транспортные средства являются быстро развивающимся компонентом боевых действий на море. И каждый производитель такой техники по-своему подходит к решению поставленных перед ним задач.

Сейчас безэкипажные катера западного производства активно применяют Вооруженные силы Украины, действуя против кораблей ВМФ и прибрежной инфраструктуры России.