Прогноз на 2025 год: напряженное ожидание негативного развития событий

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН выпустил очередной ежегодный прогноз "Россия и мир" в данном случае на текущий год.

Сообщает наш обозреватель Вячеслав Терехов.

Основная проблема мира в этом году – неопределенность

Обзор представляет собой 200-страничный том, в котором подробно исследуется возможное развитие экономики и внешней политики в текущем году как в макроэкономическом пространстве, так и по отдельным странам и регионам.

Основным выводом, к которому приходят ученые Института, является то, что "фактором-2025" станет усиливающаяся с начала года неопределенность ближайшего будущего практически по всем направлениям мировой политики и экономики.

На чем базируется этот вывод? На двойственности картины мира. В частности, на недостаточности знаний о характере и результатах возможных предпринимаемых шагов и действий, а также "на крайне слабой предсказуемости развития теперешнего комплекса проблем и конфликтов".

Но это не все: не меньшее значение имеет и так называемая "сопутствующая неопределенность". Она "порождается в результате нестабильного политико-психологического состояния обществ и элит", переживших различные кризисы.

Вывод: эта нестабильность и является "причиной, препятствующей адекватному анализу и восприятию как самой действительности, так и анализа реакций на события и на результаты принятых решений".

Неопределенность усугубляется также "широко распространенной тревогой, которую вызывают ожидания негативного воздействия технологических и экзогенных факторов".

Многообразие форм конфликтов в мире

В исследовании подчеркивается, что причинами повышенного конфликтогенного фона в прошлом году стали не только горячие конфликты, но и острая борьба, в которой проходили выборы в десятках стран и организаций, например, в Европарламент. "Результаты этих выборов углубили внутриполитические дисбалансы и расколы в ведущих странах и международных институтах. Все это на фоне охвативших весь мир тревожных ожиданий выборов в США превратило неопределенность в самостоятельный фактор воздействия на мировую политику".

Результатами углубления внутриполитических дисбалансов в ведущих странах стали острые противоречия между правящими кругами и оппозиционными силами, между исполнительной и законодательной ветвями власти. Общество поляризовано, в его недрах накопился значительный заряд недовольства, а в политических кругах нет консенсуса касательно путей решения сложных социально-экономических проблем, стоящих перед страной.

"Черный лебедь" прилетел в самом конце 2024 года. В течение считанных дней неожиданно рухнул правящий режим в Сирии. Сложилась малопредсказуемая, неопределенная ситуация, если принять во внимание многосоставной, в том числе этно-конфессиональный, характер боевых групп и не менее сложный пасьянс интересов вовлеченных в кризис международных игроков: Ирана, Турции, России, США, Израиля".

В 2025 году цепь неопределенностей, связанных с украинским конфликтом, также чревата эксцессами, причем неопределенность исходит из различных сценариев – как от эскалации конфликта, так и от возможных мирных переговоров.

Взятые вместе все перечисленные факторы создали международную среду, которая характеризуется "крайне высокой, даже "радикальной" степенью неопределенности и напряженного ожидания негативного развития событий".

Это не конец света, это праздник непослушания

Однако неопределенность, по мнению ученых ИМЭМО, – это только отправная точка конфликтогенной динамики в мире.

Главное в том, что "трансформация прежнего миропорядка перешла в его обрушение". Однако это не означает "конец света", а всего лишь категорический недостаток в нем общепризнанного порядка и единых норм общежития. Прежде недопустимые силовые способы решения международных проблем стремительно легитимизуются и де-факто нарастает мировой "праздник непослушания", в котором многие постараются поймать свой шанс. По сути, на какое-то время явочным порядком утверждается норма так называемого свершившегося факта.

Это, безусловно, будет менять и внешнеполитическое планирование основных стран мира, которые видят, на что потенциально способны их соседи, и начинают воспринимать этот квазихаос как "новую нормальность" и, следовательно, будут строить уже свои активные стратегии с упором на военно-силовой фактор. Это, в свою очередь, ведет к цепному "размораживанию" конфликтов, ранее успешно задавленных инерцией прочного миропорядка, отражавшего более-менее консенсусное мнение крупных держав".

На данный момент у "адептов силового подхода возникает окно возможностей для решения своих задач односторонними силовыми методами".

Примером тому события в Сирии, в Нагорном Карабахе и в определенной степени израильская кампания против "Хезболлы" в Ливане.

В исследовании отмечается, что под такой политикой "свершившегося факта" может быть подведена черта, если удастся избежать по настоящему большой войны. В таком случае "подобное поведение опять станет, если ненаказуемым, то активно не поощряемым мировым сообществом".

Тревоги от технологических и экзогенных факторов

Тревоги, чувство незащищенности и неопределенности будущего не объясняются только политическим факторами. К ним добавляется и влияние технологических и экзогенных факторов. Они двойственны. Например, "технологические, малопонятные для обычного обывателя и особенно для старших поколений, агрессивные феномены, которые проявляются в банковско-финансовой сфере. Это, в частности, динамика биткоина, а в военной- это: гибридные атаки, массированное использование дронов, превращение примитивных пейджеров в настоящее оружие, иные нестандартные техники и решения, меняющие характер войны и в том числе информационных войн".

И этого человечеству мало! Дело в том, что уже к 2025 году было заметно резкое оживление пятилетней давности страхов, вызванных пандемией COVID-19. Стало нормальным явлением подогреваемое СМИ "ожидание всплесков новых заболеваний, и осознание допущенных ошибок, нанесших значительный урон здоровью миллионов людей и мировой и национальным экономикам".

Все это обуславливает изменения в психике, психологии, моделях поведения, трудовых отношениях, что влияет на нормальное развитие экономик.

"Возобновление дискуссии на эти темы приводит к неутешительному выводу: мир не готов к новым эпидемиям, не защищен перед ними. К этому можно добавить еще и тот фактор, что незащищенность демонстрируют развитые страны и перед угрозой природных катаклизмов, как-то: наводнения, ураганы, учащающиеся, в том числе, на фоне климатических изменений".

Предстоит ли борьба со всем этим? Нет. Вывод ученых, к сожалению, неблагоприятный: "решения, которые могли бы существенно изменить мировую политическую атмосферу и оздоровить политико-психологическую картину в канун 2025 года, не просматриваются".

Нас ждут "развилки" в американской политике

Естественно, что говорить о проблемах, решением которых, возможно, и мы, и весь мир будет занят в текущем году нельзя без учета фактора выборов в США. "Политика Соединенных Штатов в 2025 году с приходом новой власти – не администрации президента, но именно власти, так как исполнительная и законодательная ветви власти при общественной поддержке оказались в руках республиканцев, – может служить своего рода рамкой прогноза на 2025 год.

"Однако и здесь нет определенности. Практически по всем ключевым направлениям мировой повестки – от Европы до Китая, от Арктики до юга Африки – в американской политике возможны "развилки". Речь идет об урегулировании конфликта на Украине, об усилении или ослаблении санкций против России и Ирана, о степени давления на союзников или об их поддержке и о многостороннем или двустороннем формате соглашений в индо-тихоокеанском регионе и в Африке", - говорится в прогнозе.

"Выбор в этой "вилке" будет зависеть от баланса двух противоречивых, если не взаимоисключающих, постулатов Трампа – сделать Америку вновь "великой", победить в жесткой торгово-экономической и геополитической схватке с Китаем, но при этом, насколько это возможно в современном мире, вернуться к традиционному американскому изоляционизму, избегая участия в "чужих" войнах и конфликтах. Именно эта дилемма будет лежать в основе выбора на каждой развилке", - считают эксперты.

Ученые ИМЭМО не исключают, что во всех перечисленных и других случаях Трамп будет руководствоваться "привычным для него "транзакционным", иными словами, "бизнесовым", "сделочным" подходом. Однако подобные "бизнесовые" подходы мир либо может принять, либо противостоять им".

"Демократический лагерь" ностальгирует по Тэтчер и Рейгану!

Конечно, делать прогнозы на текущий год без учета личности самого президента невозможно. В исследовании отмечается, что личность и характер 47-го президента США заслуживают особого внимания в плане прогноза развития событий в 2025 году по ряду причин.

"Первая – отсутствие сильных, решительных лидеров в "демократическом лагере", ностальгирующем по Маргарет Тэтчер и Рональду Рейгану. Поэтому приход к власти напористого экстравагантного Д. Трампа действительно переключает рычаг активности на международной арене на "прямую передачу", - считают специалисты.

Вторая причина – "бизнесовая натура" нового президента США. "Транзакционный" подход, договоры в стиле "сделки" – не только понятный, но, видимо, единственно приемлемый для Трампа алгоритм, особенно учитывая его не юный возраст и второй президентский срок. Именно поэтому Трамп характеризуется готовностью к быстрым решениям, о чем свидетельствуют основные "сделки", запланированные им на 2025 год.

Рациональным обоснованием такой гонки является также и тот факт, что в 2026 году в Америке состоятся промежуточные выборы и баланс власти может измениться, особенно в том случае, если за первый год республиканцами, опять-таки в силу характера Трампа, будут допущены серьезные ошибки.

В исследовании делается вывод, что дальнейший ход процесса мироустройства в немалой степени находится в зависимости от результатов первого года второго президентства Трампа.

"Транзакционность", а в определенном смысле изменение "мировой моды", в виде перехода к переговорам по стилю "бизнес", может само по себе оказать активное воздействие на мировые процессы.

Кризис международных институтов будет углубляться

Что касается международной безопасности, то предполагается, что в текущем году "будет углубляться кризис институтов, призванных укреплять международную безопасность. Постепенная деградация целого ряда режимов контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением постепенно уже привела к политизации этих институтов". К 2025 году количество тупиковых ситуаций постепенно качественно изменялось и переходило в "нарастающую дисфункцию глобального управления, причем не только в военно-политической области". Это коснулось, в том числе, и ВТО.

"Происходящая деградация носит системный характер и связана с динамикой процессов трансформации мироустройства".

Главные риски 2025 года в экономике

Главным риском для глобального экономического роста опять же является, по мнению ученых ИМЭМО, неопределенность, основанная на отсутствии ясности в экономической политике, которую будет проводить администрация президента США. Остается неясным, в какой мере и какие предвыборные обещания перейдут в реальную экономическую политику. Каковы будут налоги на бизнес, каким будет повышение дефицита государственного бюджета, ужесточение эмиграционной политики… Все это формирует новую среду для развития американской экономики. Очевидно также, что усиление протекционизма в политике США вызовет встречную реакцию как Китая, так и ЕС. Это, безусловно, дополнительно повысит турбулентность в мировой экономике.

"Для ЕС и других европейских стран главным вызовом становится поиск баланса между увеличением военных расходов, финансированием социальных обязательств и продолжением перехода к "зеленой" экономике. Даже в самом оптимистичном сценарии динамика роста европейских экономик останется слабой", - отмечается в исследовании.

"Китай продолжит попытки стимулировать экономический рост, стремясь выйти на целевой индикатор темпа роста ВВП в 5%. Дефицит внутреннего спроса будет толкать Китай к еще более активной внешнеторговой экспансии. При этом возможное ужесточение тарифной и санкционной политики США в отношении Китая и встречные меры последнего окажут достаточно сильное понижательное давление на темпы роста не только китайской и американской экономик, но и мира в целом. Особенно сильно пострадают экспортеры сельскохозяйственного и минерального сырья и металлов", сообщают эксперты.

Именно с таким "неопределившимся" миром придется иметь дело России в 2025 году.