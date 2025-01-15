«Калашников» выполнил контракты на поставку «Китолова» и «Вихря»

«Калашников» в декабре выполнил все контракты на поставку высокоточного оружия

«Калашников» в декабре 2024 года выполнил все контракты на поставку высокоточного оружия. Об этом сообщили в концерне.

«АО "Концерн "Калашников" в декабре 2024 года завершило в полном объеме исполнение контрактов по выпуску и отгрузкам высокоточного оружия. Это — зенитная управляемая ракета для зенитного ракетного комплекса "Стрела", противотанковая управляемая ракета воздушного базирования "Вихрь-1" и управляемый артиллерийский снаряд "Китолов-2М"», — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что выпуск этих изделий, которые активно применяют в зоне проведения специальной военной операции, увеличился в несколько раз. Все ракеты и снаряды отгрузили в срок.

В декабре генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн разработал и начал поставлять новую модификацию управляемой авиационной ракеты «Вихрь», которая отличается расширенными боевыми возможностями. Носителями сверхзвуковых ракет стали вертолеты Ка-52. Изделие предназначено для поражения бронетехники, малоскоростных воздушных целей и огневых точек противника.