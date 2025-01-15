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Интерфакс-АВН

Президент Финляндии по итогам саммита балтийских стран НАТО заявил о жестких мерах в отношении теневого флота РФ

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Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Хельсинки. 14 января. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Александр Стубб представил во вторник журналистам 10 пунктов договоренностей, достигнутых на саммите стран НАТО Балтийского региона по обеспечению безопасности в Балтии.

"Безопасность в регионе Балтийского моря будет укрепляться за счет военного присутствия и технологических решений", - заявил Стубб.

Он заявил, что страны НАТО на Балтике будут принимать жесткие меры в отношении теневого флота России.

По его словам, "страны готовы продолжать принимать решительные меры в тех случаях, когда критически важная инфраструктура находится под угрозой". "Декабрьские операции на танкере Eagle S (который был задержан Финляндией по подозрению в причастности в повреждении кабелей в Финском заливе и, по сведениям финской таможни, является частью "теневого флота" России - ИФ) показывают, что возможности и готовность к действиям существуют", - сказал Стубб.

Он отметил, что запуск представленного во вторник проекта НАТО Baltic Sentry направлен на обеспечение безопасности инфраструктуры Балтийского моря. Для мониторинга как судоходства, так и подводных операций используются различные суда, самолеты, а также беспилотники.

"Национальные системы наблюдения будут более эффективно координироваться с системами НАТО, - отметил Стубб.

Страны встречи также соберут группу экспертов по правовым вопросам для поиска путей предотвращения гибридного влияния в морских районах в соответствии с международным морским законодательством.

Также НАТО намерено следить за инфраструктурой и судами, подозреваемыми в принадлежности к теневому флоту, с использованием новых технологий. Есть сотрудничество и с частными компаниями.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен, лидеры восьми государств НАТО балтийского региона: Финляндии, Дании, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Эстонии.

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