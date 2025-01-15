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В Перу приступили к постройке фрегата по южнокорейскому проекту

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В Перу стартовал совместный проект с южнокорейской компанией HD Hyundai Heavy Industries (HHI): на государственной верфи SIMA заложили предназначенный для местных ВМС фрегат, сконструированный на базе проекта HDF-3200, предложенного HHI.

В апреле 2024 года власти Перу заключили с компанией HD Hyundai Heavy Industries контракт на сумму 463 млн долларов, который предполагает совместное производство четырех кораблей. Помимо фрегата речь идет о патрульном корабле типа OPV водоизмещением 2200 тонн и двух десантных кораблях водоизмещением по 1500 тонн. Срок поставки всех четырех кораблей – 2030 год.

Закладка нового фрегата для ВМС Перу

HD Hyundai Heavy Industries


Соглашение с южнокорейской компанией стало частью более широкой инициативы властей Перу по развитию национальной промышленности с особым упором на военно-морской сектор. Sima Peru SA, государственная перуанская судостроительная компания, искала достойного партнера, отправив предложения крупным военно-морским компаниям и оборонным предприятиям из разных стран, включая Германию, Южную Корею, Испанию, США, Францию, Италию, Нидерланды и Великобританию.

В процессе отбора для этого партнерства оценивался ряд факторов, включая технические возможности, стоимость и сроки поставки, потенциал передачи технологий и уровень участия в реализации проекта перуанской промышленности. Выбор в пользу HII объясняется, в частности, поддержкой компании со стороны правительственных структур Южной Кореи, таких как Минобороны, Управление программы оборонных закупок, а также со стороны Министерства торговли, промышленности и энергетики.

Отметим, что HHI заметно активизировалась на международной рынке. Так, летом 2024-го Hyundai Heavy Industries стала первой южнокорейской судостроительной компанией, подписавшей соглашение о техническом обслуживании и ремонте (MRO) с Командованием систем снабжения ВМС США.

Кроме того, предприятие борется за возможность стать участником программы по поставке Королевскому военно-морскому флоту Канады новых дизель-электрических подлодок.

Что касается фрегата, предназначенного для ВМС Перу, то его водоизмещение составит 3100 тонн, длина корпуса – 115 метров, ширина – 15 метров, осадка – 4 метра. Максимальная скорость – 25 узлов.

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