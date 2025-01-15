Rheinmetall поставит 155-мм артиллерийские боеприпасы зарубежному заказчику

ЦАМТО, 14 января. Немецкая компания Rheinmetall объявила о подписании с неназванным зарубежным заказчиком контракта на поставку пятизначного количества 155-мм артиллерийских выстрелов M107.

Стоимость заказа составляет 21 млн. евро. Работы должны быть выполнены в первой половине 2025 года. Заказ был размещен в декабре 2024 года.

Боеприпасы будут производиться компанией Rheinmetall Expal Munitions в Испании.

По заявлению подрядчика, состоящий на вооружении нескольких стран НАТО в течение десятилетий осколочно-фугасных боеприпас M107 по-прежнему является одним из самых широко используемых артиллерийских снарядов в мире. Он может применяться различными 155-мм артиллерийскими системами.

Rheinmetall является одним из ведущих мировых производителей боеприпасов большого калибра. Компания наращивает свои производственные мощности с 2022 года и ставит перед собой цель к 2027 году производить до 1,1 млн. артиллерийских снарядов калибра 155 мм в год.

Обширный портфель продукции Rheinmetall в области систем вооружения и боеприпасов варьируется от боеприпасов среднего калибра для боевых машин пехоты и зенитных установок до танковых и артиллерийских боеприпасов, авиационных вооружений и высокоэнергетических лазеров.