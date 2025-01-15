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ТАСС

Лавров: тема космического мусора давно находится в поле зрения ООН

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Филиппов

Глава МИД РФ отметил, что конкретными методами решения проблемы "в практическом преломлении" занимаются ученые

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вопрос космического мусора давно находится под контролем специализированного комитета ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предложение провести конференцию по очищению околоземного пространства.

"Вопрос космического мусора давно обсуждается. Есть комитет по космосу ООН. Это одна из тем, которые там прорабатываются", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Так глава МИД ответил на вопрос, не планирует ли РФ вместе с США и другими космическими державами поднять эту тему на высочайшем политическом уровне.

Министр отметил, что конкретными методами решения проблемы "в практическом преломлении" занимаются ученые, но узнать о ней может каждый. "Информация вполне доступна в интернете, у меня нет сомнений", - добавил он. 

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