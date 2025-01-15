У Европы появляется больше оптимизма, что Трамп не оставит Украину (Bloomberg, США)

Bloomberg: Трампа не интересует Украина, он готов пустить дела там на самотек

Трампа не слишком интересует Украина и он не считает этот конфликт стратегически важным для США, передает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, беседовавших с командой избранного президента. И похоже, что у будущей админитрации нет четкого плана выхода из конфликта.

Эллен Миллиган (Ellen Milligan), Алекс Уикем (Alex Wickham), Андреа Палашано (Andrea Palasciano)

Европейские союзники Украины с осторожным оптимизмом заговорили о том, что избранный президент США Дональд Трамп, возможно, не будет принуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.

Такое признание стало следствием серии приватных бесед с членами команды Трампа, в ходе которых трансатлантические партнеры обосновывали необходимость сохранения поддержки Украины. Об этом рассказали информированные европейские чиновники, попросившие не называть их имена, так как переговоры проходили за закрытыми дверями.

Это увеличивает шансы на то, что новая администрация поможет потрепанной боевыми действиями Украине вернуться к сильным позициям, прежде чем начнутся какие бы то ни было переговоры.

Но участники этих конфиденциальных переговоров предупреждают, что им неизвестно, как будет поступать новый президент, который часто отвергает чужие советы и переключает передачи в последний момент.

По словам европейцев, члены команды Трампа прислушались к двум аргументам. Во-первых, если новый американский лидер перекроет кислород Киеву, он рискует оказаться униженным, как был унижен президент Джо Байден из-за хаотичного вывода войск из Афганистана. А во-вторых, если позволить России добиться такой победы, это придаст еще больше смелости Китаю, и он задумается о более агрессивных действиях.

До вступления сорок седьмого президента в должность осталась неделя, однако до сих пор неясно, каково отношение Трампа к российской военной операции, которая длится почти три года. Команда Трампа выдвигает разные идеи, но у нее нет четкого плана по Украине, который можно было бы принять к исполнению после 20 января, говорят европейские и украинские официальные лица.

Тем не менее эти беседы породили чувство опасливого облегчения в европейских столицах, где чиновники разрабатывали наихудшие сценарии на тот случай, если Трамп выполнит свое обещание, быстро остановит войну и заключит сделку, проигнорировав интересы Украины и усилив позиции российского президента Владимира Путина.

Официальный представитель переходной команды Трампа пока не откликнулся на просьбу дать комментарии.

Встреча в Мар-а-Лаго

Премьер-министр Италии и сторонница Украины Джорджа Мелони также постаралась укрепить свои связи с Трампом, посетив в этом месяце его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Она сказала, что не собирается отказываться от Украины, и подчеркнула логичность оказания помощи Киеву.

"Единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров — это создать для нее сложную ситуацию", — сказала Мелони на прошлой неделе после встречи с Трампом и его союзниками. "Трамп обладает способностью использовать и дипломатию, и сдерживание, — добавила она, — и я надеюсь, что так будет и в этот раз".

По крайней мере, хвастливые заявления Трампа о том, что он положит конец военной операции Путина на Украине к моменту инаугурации, сегодня уже не обсуждаются. Выдвинутый им на должность специального посланника на Украине и в России Кит Келлог рассказал на прошлой неделе Fox News, что хотел бы найти решение в первые 100 дней работы администрации.

Быстрое прекращение вооруженного конфликта "сейчас маловероятно, и мы слышим, что на самом деле сроки немного сдвинулись к Пасхе", сказал в интервью ВВС Radio 4 министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Он отметил, что не видит "никаких свидетельств желания Путина сесть за стол переговоров".

Поскольку российские войска продвигаются вперед и овладевают все новыми территориями на востоке Украины, у Москвы нет стимула вступать в переговоры, так как она укрепляет свои позиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в прошлом месяце отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня, назвав его "дорогой в никуда".

Чиновники из команды Трампа тоже высказываются на эту тему. Главный помощник Трампа Майкл Уолц, которого он назначил своим советником по национальной безопасности, просигнализировал в воскресенье, что Украине будет предложено снизить призывной возраст для укрепления своих позиций на поле боя перед началом процесса урегулирования.

Европейские лидеры, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, после бесед с Трампом выразили некоторое удивление по поводу готовности избранного президента к урегулированию. По словам европейских чиновников, переизбранный бывший президент задавал умные вопросы о конфликте на встречах и в ходе телефонных разговоров с европейцами.

Трамп выразил заинтересованность в заключении сделки века по Украине, как он ее называет, и в своем активном участии в данной работе, о чем рассказали информированные источники. Он также подверг критике действия Путина, хотя и пытается наладить каналы общения с российским лидером, сказали они.

Тем не менее избранный президент создает впечатление, что его не очень интересует судьба Украины, и что он не признает стратегическую значимость этого конфликта для интересов США.

Позиция силы

Лидеры в европейских столицах все больше уверены в том, что соглашение о прекращении военных действий будет достигнуто в обозримом будущем. Есть надежда на то, что ужесточение санкций против Москвы и настойчивое оказание военной поддержки Киеву повлечет за собой экономические и военные издержки для России и даст Украине возможность для начала переговоров.

На прошлой неделе США и Великобритания ввели самые агрессивные санкции в отношении российской нефтяной промышленности, нацеленные против двух компаний, на долю которых приходится более четверти российского экспорта нефти по морю.

Несмотря на предвыборную риторику с критикой в адрес Украины, команда Трампа осознает, что может означать поражение в этом конфликте, особенно с учетом вывода американских войск из Афганистана, рассказали чиновники.

Когда речь заходит о поиске решения, все признают, что любая сделка должна будет включать в себя гарантии безопасности для Киева в той или иной форме. Это неизбежно приведет к напряженным дебатам о том, будут ли США вводить свои войска в случае нападения на Украину после прекращения огня. Это является важным элементом для обеспечения поддержки со стороны Европы, о чем говорят знакомые с ходом дискуссий источники.

Келлогг, ранее работавший советником по национальной безопасности у бывшего вице-президента Майка Пенса, предложил сохранить такой уровень поддержки Украины, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы. Он составил проект возможного соглашения, предусматривающий замораживание сегодняшней линии фронта и создание демилитаризованной зоны. При этом вопрос о членстве Украины в НАТО должен быть "отложен на длительный срок".

Отказ Украине во вступлении в НАТО является одним из главных требований России. Крайне маловероятно, что при Трампе на этом направлении будут какие-либо подвижки, отмечают европейские чиновники. Однако европейцы хотят сохранить такую возможность, чтобы можно было торговаться на переговорах, сказали они.

Материал для статьи предоставили Альберто Нарделли (Alberto Nardelli), Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak), Донато Паоло Манчини (Donato Paolo Mancini), Дарина Краснолуцка (Daryna Krasnolutska), Грег Салливан (Greg Sullivan) и Стефани Лэи (Stephanie Lai).