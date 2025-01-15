Патрушев заявил, что переговоры по Украине должны вести Россия и США

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем", - сказал Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

"Руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России", - заявил он.