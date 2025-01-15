ЦАМТО, 14 января. В Беларуси состоялся очередной этап испытаний радиолокационной станции ближней разведки "Клен", в рамках которых на практике были проверены возможности РЛС по разведке воздушных целей.

Проверка проводилась в ходе плановых полетов авиации ВВС и войск ПВО в сложных условиях воздушной обстановки.

По итогам проведенных испытаний опытные образцы РЛС "Клен" подтвердили способность эффективно обнаруживать, распознавать и сопровождать низколетящие воздушные цели.

Разработка ОАО "АЛЕВКУРП" способна обнаруживать как наземные движущиеся объекты (люди, колесная и гусеничная техника), так и аэродинамические объекты, выполняющие полет на малых и предельно малых высотах со скоростью до 140 м/с.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.