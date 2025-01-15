Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть предложения Вашингтона по Украине

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия готова рассмотреть предложения новой администрации США по урегулированию украинского кризиса, но ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем ждать конкретных инициатив, президент Путин многократно сказал, что он готов встречаться (с избранным президентом Дональдом Трампом, - "ИФ"), но пока предложений не было", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Москве, комментируя намерения Трампа урегулировать украинский кризис.

По словам министра, "затем президент Трамп сказал, что, мол, Путин хочет встречаться, и считаю, что надо встречаться, но сначала надо заехать в офис".

Ранее Трамп заявил, что для урегулирования украинского конфликта ему необходима встреча с российским лидером. "Я знаю, что он (Путин, - "ИФ") хочет встретиться, и я хочу встречи скорее, но сначала надо попасть в офис", - сказал политик в интервью Newsmax.

По словам Трампа, стремление ускорить проведение встречи и урегулирование конфликта "обусловлено большими людскими жертвами на поле боя".