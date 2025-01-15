Уникальная разработка Госкомвоенпрома Республики Беларусь успешно проходит испытания

ЦАМТО, 14 января. Завершаются государственные испытания опытного образца бронетранспортера V-2, разрабатываемого ОАО "Минский завод колесных тягачей" в интересах Минобороны Республики Беларусь.

Опытный образец БТР V-2 базируется на вновь созданном в ОАО "МЗКТ" шасси и оснащен необитаемым боевым модулем от ОАО "КБ "Дисплей".

В ходе испытаний опытный образец подтверждает характеристики, заложенные в тактико-техническом задании. По завершении всего комплекса испытаний БТР V-2 поступит в серию, что, как ожидается, произойдет в ближайшей перспективе.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.