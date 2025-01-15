Войти
Lenta.ru

Blue Origin назвала дату следующей попытки пуска New Glenn

204
0
0
Фото: Cover Images / Globallookpress.com
Фото: Cover Images / Globallookpress.com.

Blue Origin: Следующая попытка пуска ракеты New Glenn состоится 16 января

Следующая попытка первого запуска тяжелой ракеты New Glenn состоится 16 января. Соответствующую дату в соцсети X назвала компания Blue Origin.

Стартовое окно откроется 16 января в 09:00 по московскому времени и закроется через три часа.

Компания подтвердила сообщения СМИ о том, что первый пуск носителя был отменен из-за обледенения системы вентиляции — «образования льда на продувочной линии вспомогательного силового агрегата, который питает некоторые из гидравлических систем».

13 января Blue Origin отменила первый пуск New Glenn со стартовой площадки в штате Флорида (США).

Грузоподъемность двухступенчатой ракеты New Glenn составляет 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Носитель имеет многоразовую первую степень. Ракета использует двигатели на жидких метане и водороде.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
New Glenn
Компании
Blue Origin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 05:32
  • 6991
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 05:27
  • 136
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.
  • 14.01 02:49
  • 4
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 13.01 21:21
  • 0
Провал планов Запада на Украине очевиден. Что дальше?
  • 13.01 19:08
  • 1453
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.01 14:24
  • 0
Арсенал надежды
  • 13.01 12:49
  • 1
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
  • 13.01 12:37
  • 1
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»