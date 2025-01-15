Blue Origin назвала дату следующей попытки пуска New Glenn

Blue Origin: Следующая попытка пуска ракеты New Glenn состоится 16 января

Следующая попытка первого запуска тяжелой ракеты New Glenn состоится 16 января. Соответствующую дату в соцсети X назвала компания Blue Origin.

Стартовое окно откроется 16 января в 09:00 по московскому времени и закроется через три часа.

Компания подтвердила сообщения СМИ о том, что первый пуск носителя был отменен из-за обледенения системы вентиляции — «образования льда на продувочной линии вспомогательного силового агрегата, который питает некоторые из гидравлических систем».

13 января Blue Origin отменила первый пуск New Glenn со стартовой площадки в штате Флорида (США).

Грузоподъемность двухступенчатой ракеты New Glenn составляет 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Носитель имеет многоразовую первую степень. Ракета использует двигатели на жидких метане и водороде.